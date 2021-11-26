ИТОН САЙРУС

ИТОН САЙРУС (англ. Cyrus Stephen Eaton) - про­мыш­лен­ник, об­щественный дея­тель США.

В 1905 году окон­чил Мак­ма­стер­ский университет (То­рон­то).

В 1913 году при­нял гра­ж­дан­ство США, на­чал ак­тив­ную пред­при­ни­ма­тель­скую дея­тель­ность: ос­но­вал «Conti­nen­tal Gas and Electric Corp.»; в 1925 году воз­гла­вил со­вет ди­рек­то­ров бан­кир­ско­го до­ма «Otis and Co.»; соз­дал собственную промышленную груп­пу (к началу 1970-х годов её ак­ти­вы со­став­ля­ли свыше 7 миллиардов долларов), в ко­то­рую во­шли круп­ней­шие же­ле­зо­руд­ные ком­па­нии США - «Steep Rock Iron Mines», «Cleveland-Cliffs Iron» и другие; уг­ле­до­бы­ваю­щая ком­па­ния «West Kentucky Coal», ста­ле­пла­виль­ные кор­по­ра­ции «Republic Steel Corp.», «In­land Steel», «Detroit Steel» и другие.

По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны груп­па Итона под­чи­ни­ла сво­ему кон­тро­лю круп­ней­шие железнодорожные ком­па­нии «New York Central Railroad», «Chesapeake and Ohio Railway», «Balti­more & Ohio Railroad».

С начала 1950-х годов Итон иг­рал ве­ду­щую роль в так называемой клив­ленд­ской фи­нан­со­вой груп­пе, в ко­то­рую на­ря­ду с его ком­па­ния­ми вхо­ди­ли кор­по­ра­ции, кон­тро­ли­руе­мые груп­пой Хэм­фри - Хан­на. С это­го же вре­ме­ни стал при­ни­мать ак­тив­ное уча­стие в об­щественной жиз­ни стра­ны, был из­бран чле­ном Американской ака­де­мии ис­кус­ств и на­ук.

Не­одно­крат­но вы­сту­пал за раз­ряд­ку ме­ж­ду­народной на­пря­жён­но­сти и реа­ли­за­цию в сис­те­ме меж­го­су­дарственных от­но­ше­ний, в том числе в от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду стра­на­ми с различным со­ци­аль­ным стро­ем, прин­ци­пов мир­но­го со­су­ще­ст­во­ва­ния (смотри Дипломатия ). Один из ини­циа­то­ров Па­гу­ош­ско­го дви­же­ния.

Ме­ж­ду­народная Ле­нин­ская премия «За ук­ре­п­ле­ние ми­ра ме­ж­ду на­ро­да­ми» (1960 год).

Соз­дан­ный в со­от­вет­ст­вии с за­ве­ща­ни­ем Итона фонд его име­ни ока­зы­ва­ет под­держ­ку нау­ке, искуству, об­ра­зо­ва­нию, здра­во­охра­не­нию, об­щественным ор­га­ни­за­ци­ям.

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Архив БРЭ.