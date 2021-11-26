ИДЕН Антони, граф Эйвон

Видный государственный деятель Великобритании, дипломат.

В 1915 г. ушел добровольцем в армию, участвовал в боевых операциях во Франции. После демобилизации поступил в 1919 г. в Оксфордский университет. В 1923-1957 гг.— член палаты общин; в 1934-1935 гг.— лорд-хранитель печати, в 1936 г. — министр без портфеля со специальным представительством в Лиге Наций. В конце марта 1935 г. был направлен в СССР на переговоры с советскими руководителями, став первым министром иностранных дел, посетившим Москву после Октябрьской революции 1917 г. Приобретенная Иденом международная известность, а также широкие связи в аристократических кругах предрешили его назначение в декабре 1935 г. министром иностранных дел. Молодому министру покровительствовал глава консервативного правительства С. Болдуин, но с его уходом в мае 1937 г. положение Идена осложнилось. Новый премьер-министр Англии Н. Чемберлен не разделял многие позиции Идена, и в феврале 1938 г. разногласия по вопросам тактики умиротворения фашистской Италии и отношений с США привели к отставке Идена. К советской политике коллективной безопасности Иден относился с определенным недоверием, не одобрял контакты СССР с Францией и подписанный ими в 1935 г. договор о взаимной помощи. И все же он имел репутацию сторонника сближения с советским государством, старался поддерживать ровные отношения, не высказываясь, впрочем, в пользу совместных мер против стран-агрессоров. Только в мае 1939 г. Иден заявил в парламенте о необходимости заключения союза между Великобританией, Францией и СССР, а затем выразил готовность отправиться в Москву для переговоров, но Чемберлен на это согласия не дал. В сентябре 1939 г., с началом войны в Европе, Иден получил пост министра по делам доминионов. У. Черчилль, придя к власти в мае 1940 г., назначил его военным министром, а в декабре того же года поставил во главе дипломатического ведомства. В 1940-1945 гг. Иден — министр иностранных дел Великобритании и одновременно лидер палаты общин. В 1940-1-й пол. 1941 гг. Иден предпринял некоторые шаги к налаживанию отношений с СССР, используя, в частности, установленные еще в довоенные годы контакты с советским полпредом в Лондоне И. М. Майским. 24 июня 1941 г. Иден подтвердил в палате общин заявление Черчилля о поддержке борьбы СССР с Германией. В конце года он был направлен в Москву для обсуждения с советскими лидерами вопроса о заключении договора о союзе между СССР и Великобританией. Переговоры со Сталиным и Молотовым 16-18 и 20 декабря помогли снять возникшую к этому времени напряженность в отношениях двух стран, но по ряду причин не привели к оформлению союзных связей (см. Антигитлеровская коалиция). Мотивируя позицию Лондона, Иден особенно подчеркивал нежелание американского правительства, пока идет война, рассматривать территориальные проблемы, а также ссылался на трудности с принятием советских предложений парламентскими кругами Великобритании. Опубликованное коммюнике и сам визит дипломата в Москву положительно комментировались в общественно-политических кругах. В пределах, допустимых с точки зрения британских интересов, Иден в 1941-1944 гг. выступал за максимальное сближение с СССР и формирование коалиции во главе с Великобританией, США и СССР. В меморандуме британскому кабинету от 28 января 1942 г. он обосновывал курс на послевоенное сотрудничество с СССР и намечал альтернативы урегулированию спорного вопроса о советских границах, в т. ч. путем предоставления СССР баз в Прибалтике. Именно Иден на переговорах с В. Молотовым в Лондоне весной 1942 г. предложил компромиссный вариант проекта советско-английского союзного договора, что позволило завершить переговоры и 26 мая того же года подписать договор. Позицию, заметно отличавшуюся от черчиллевской, Иден занял и в важном для советской страны вопросе об открытии второго фронта в Европе. Иден принимал участие практически во всех международных конференциях 1941-1945 гг.: в Москве и Тегеране (1943 г.), Ялте, Сан-Франциско и Потсдаме (1945 г.). Конструктивный вклад британская дипломатия внесла и в работу Европейской консультативной комиссии в 1944-1945 гг. (см. Европейская консультативная комиссия). В октябре 1944 г. Иден совместно с Черчиллем вновь посетил СССР. Бесчисленное множество раз Иден вел двусторонние переговоры по военным и политическим вопросам с США, на которые он ориентировался как на главного партнера Лондона. В последние военные годы Иден уделял усиленное внимание планированию послевоенного устройства мира. Не отказываясь от создания широкой международной организации с участием СССР, министр все чаще обдумывал возможности противодействия росту влияния Советского Союза и сдерживания его активности в Европе. Накануне Берлинской (Потсдамской) конференции он настоятельно советовал Черчиллю не делать односторонних уступок Советскому Союзу. В избирательной кампании летом 1945 г. Иден не принимал участия из-за болезни. В единственной речи, произнесенной им по радио, приводились аргументы в пользу укрепления связей с США. Иден успешно прошел в палату общин, но вынужден был уйти в отставку в связи с поражением консервативной партии на выборах. После 6 лет пребывания в оппозиции он опять вошел в состав правительства Черчилля (19511955 гг.), совмещая должности министра иностранных дел и заместителя премьер-министра, а в 1955 г. сменил 80-летнего Черчилля. После провала суэцкой авантюры (1956 г.) премьер-министр Энтони Иден в январе 1957 г. ушел в отставку. С 1961 г. после получения графского титула Иден — член палаты лордов. В разное время им были написаны и изданы мемуары, охватывающие период с 1923 г. по январь 1957 г. («Сведение счетов», «Лицом к лицу с диктаторами», «Полный круг»).