ГЮИСМАНС КАМИЛЬ
ГЮИСМАНС КАМИЛЬ - бельгиский государственный и политический деятель.
Родился в семье служащего, окончил в 1891 году факультет философии и филологии Льежского университета. Принимал активное участие в деятельности Бельгийской социалистической партии. В 1905-1922 годах секретарь Международного социалистического бюро Интернационала 2-го. В годы 1-й мировой войны был сторонником сохранения единства социалистических партий. В 1927-1933 годах директор и главный редактор фламандской социалистической газеты «Volksgazet».
В феврале 1940 года избран председателем Бюро Социалистического рабочего интернационала. В 1910-1965 годах депутат Палаты представителей. В 1925-1927 годах министр науки и искусства, ввёл во фламандских университетах преподавание на фламандском языке. В 1933-1940 и 1944-1946 годах бургомистр Антверпена. В 1936-1939 и 1954-1958 годах председатель Палаты представителей парламента. В годы 2-й мировой войны во время оккупации Бельгии германскими войсками находился в Лондоне (1940-1944 годы), где занимал пост вице-председателя Бельгийского парламентского консультативного комитета. С 3.8.1946 года по 20.3.1947 года премьер-министр коалиционного правительства социалистов, либералов и коммунистов. В 1947-1949 годах министр просвещения.
После окончания 2-й мировой войны выступал за установление тесных контактов между социал-демократическими и коммунистическими партиями.