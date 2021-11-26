ГЮИСМАНС КАМИЛЬ

ГЮИСМАНС КАМИЛЬ - бельгиский государственный и политический деятель.

Ро­дил­ся в се­мье слу­жа­ще­го, окон­чил в 1891 году факультет фи­ло­со­фии и фи­ло­ло­гии Льеж­ско­го университета. При­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в дея­тель­но­сти Бель­гий­ской со­циа­ли­сти­че­ской пар­тии. В 1905-1922 годах сек­ре­тарь Ме­ж­ду­народного со­циа­ли­стического бю­ро Ин­тер­на­цио­на­ла 2-го . В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны был сто­рон­ни­ком со­хра­не­ния един­ст­ва со­циа­ли­стических пар­тий. В 1927-1933 годах ди­рек­тор и главный ре­дак­тор фламандской со­циа­ли­стической га­зе­ты «Volksgazet».

В феврале 1940 года из­бран пред­се­да­те­лем Бю­ро Со­циа­ли­стического ра­бо­че­го ин­тер­на­цио­на­ла. В 1910-1965 годах депутат Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей. В 1925-1927 годах министр нау­ки и ис­кус­ст­ва, ввёл во фламандских уни­вер­си­те­тах пре­по­да­ва­ние на фламандском язы­ке. В 1933-1940 и 1944-1946 годах бур­го­мистр Ан­твер­пе­на. В 1936-1939 и 1954-1958 годах председатель Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей пар­ла­мен­та. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны во вре­мя ок­ку­па­ции Бель­гии германскими вой­ска­ми на­хо­дил­ся в Лон­до­не (1940-1944 годы), где за­ни­мал пост ви­це-председателя Бельгийского пар­ла­мент­ско­го кон­суль­та­тив­но­го комитета. С 3.8.1946 года по 20.3.1947 года пре­мьер-министр коа­лиционного пра­ви­тель­ст­ва со­циа­ли­стов, ли­бе­ра­лов и ком­му­ни­стов. В 1947-1949 годах министр про­све­ще­ния.

По­сле окон­ча­ния 2-й ми­ро­вой вой­ны вы­сту­пал за ус­та­нов­ле­ние тес­ных кон­так­тов ме­ж­ду со­ци­ал-де­мо­кра­тическими и ком­му­ни­стическими пар­тия­ми.