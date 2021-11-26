ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОГОВОР О ВОССТАНОВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ И ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ АВСТРИИ 1955 ГОДА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОГОВОР О ВОССТАНОВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ И ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ АВСТРИИ 1955 года, подписан 15 мая в Вене ми­ни­ст­ра­ми иностранных дел держав-победительниц во Второй мировой войне 1939-1945 годов (СССР, США, Великобритании, Франции) и Австрии.

Из-за разногласий между СССР и западными державами переговоры о заключении государственного договора с Австрией продолжались с 1946 года. В апреле 1955 года в результате советско-австрийских переговоров в Москве были созданы предпосылки для его подписания. Текст договора был окончательно согласован в мае 1955 года в Вене на совещании послов четырёх держав. Договор положил конец оккупации Австрии войсками союзников, восстановил её как суверенное, независимое и демократическое государство. Четыре державы обязались «уважать независимость и территориальную целостность Австрии». Договор запретил аншлюс и обязал Австрию не предпринимать действий, которые прямо или косвенно способствовали бы её экономическому союзу с Германией либо наносили ущерб её территориальной целостности и независимости. Бывшим нацистам и офицерам гитлеровской армии в звании полковника и выше, а также подданным других государств запрещалось служить в австрийской армии. Австрии запрещалось также производить или приобретать военные материалы и технику германского образца, производить и иметь на вооружении атомное, ракетное и химическое оружие. Договор обязал австрийское правительство не допускать фашистской и милитаристской деятельности на её территории и гарантировать демократические права австрийских граждан. В соответствии с договором австрийскому государству передавались бывшие германские активы в Австрии, а также за соответствующую компенсацию активы бывших советских предприятий в Австрии, нефтяные поля и имущество Дунайской судоходной компании. Договор запретил передачу германским юридическим и физическим лицам бывших германских активов и передачу в иностранное владение нефтяных промыслов и нефтяных разведочных полей на востоке Австрии, полученных от СССР.

Договор вступил в силу 27.7.1955 года. Вывод всех оккупационных войск из Австрии завершился 25.10.1955 года. 26.10.1955 года австрийский парламент принял Кон­сти­туционный закон о постоянном нейтралитете Австрии (неучастии Австрии в военных союзах и запрете на создание на её территории иностранных военных баз).

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