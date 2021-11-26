ГАЙДЕНС

ГАЙДЕНС - психолого-педагогическая консультативная служба в учебных заведениях США , помогающая людям в любых сложных жизненных ситуациях, а также в познании окружающего мира и применении полученных знаний.

«Гайденс» на­ча­ла соз­да­вать­ся с 1908 года, по­лу­чила наи­боль­шее раз­ви­тие в 1920-х годов. По­мощь осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по 3 на­прав­ле­ни­ям: под­бор учеб­ных про­грамм; профессиональная ори­ен­та­ция; изу­че­ние лич­но­сти и ру­ко­во­дство её раз­ви­ти­ем. Современные кон­цеп­ции «Гайденс» стро­ят­ся на прин­ци­пах праг­ма­ти­ст­ской пе­да­го­ги­ки, пси­хо­ана­ли­за и других тео­рий. В об­ще­об­ра­зо­вательной шко­ле «Гайденс» вклю­ча­ет 5 служб: оце­ноч­ную (сбор ин­фор­ма­ции о ка­ж­дом уче­ни­ке и оцен­ка его воз­мож­но­стей), ин­фор­ма­ци­он­ную (обес­пе­че­ние уча­щих­ся и их ро­ди­те­лей не­об­хо­ди­мы­ми све­де­ния­ми учеб­но­го, про­фес­сио­наль­но­го и лич­но­ст­но-со­ци­аль­но­го ха­рак­те­ра), «Ка­унс­линг» (английское counse­ling - кон­суль­ти­ро­ва­ние); служ­бу уст­ройств (на­прав­ле­ние уча­щих­ся в другие учеб­ные за­ве­де­ния или на ра­бо­ту); кон­троль­ную (оцен­ка эф­фек­тив­но­сти «Гайденс» на ос­но­ве дос­ти­же­ний уча­ще­го­ся в даль­ней­шей дея­тель­но­сти). Ру­ко­во­дство «Гайденс» в мас­шта­бах всей стра­ны осу­ще­ст­в­ля­ет специальный от­дел Министерства об­ра­зо­ва­ния США, в шта­тах и ок­ру­гах - под­раз­де­ле­ния министерства. Спе­циа­ли­стов для «Гайденс» го­то­вят в ву­зах (срок обу­че­ния 1-2 го­да) на ба­зе выс­ше­го пе­да­го­гического об­ра­зо­ва­ния.

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