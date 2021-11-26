ФРАНКО БААМОНДЕ Франсиско

Испанский государственный и военный деятель, генералиссимус, диктатор Испании в 1939-1975 гг.

В 1910 г. окончил пехотное училище в Толедо. В 1912-1916 и 1920-1926 гг. служил в Марокко. Был ранен, стал самым молодым майором Испании в 1916 г. Участвовал в Рифской войне. Ему покровительствовал М. Примо де Ривера. В 1923 г. стал командиром иностранного легиона "Терсио". В 1926 г. стал самым молодым бригадным генералом, в 1927 г. возглавил Генеральную военную академию в Сарагосе. После образования Второй республики в Испании 12 июня 1931 г. военный министр временного правительства М. Асанья закрыл академию. В 1932 г. отправлен командовать пехотной бригадлой в Ла-Корунье, что было понижением, в 1933 г. – на Балеарские острова. В марте 1934 г., после победы правой коалиции на выборах, произведен в генерал-майоры, что было тогда высшим военным званием в Испании. Участвовал в подавлении октябрьского вооруженного восстания 1934 г. в Испании. В 1935 г. стал начальником Генерального штаба. После победы на выборах в Кортесы Народного фронта 16 февраля 1936 г. Франко предлагал премьер-министру М. Портеле Вильядаресу аннулировать итоги выборов. Вместе с генералом Э. Мола стал готовить переворот. Начало гражданской войны в Испании 1936-1939 гг. застало его на Канарских островах. 19 июля он прилетел в Марокко и возглавил Африканский корпус. Санкционировал террор против республиканцев. Направил письма с просьбой о помощи А. Гитлеру и Б. Муссолинини. Они направили в Марокко авиацию для переброски сил Африканского корпуса в Испанию и оказали иную помощь антиреспубликанским силам. В августе Франко развернул наступление на Мадрид с юго-запада. 27 сентября взял Толедо, отклонившись от прямого пути на Мадрид. Этот успех, а также сосредоточение в его руках связей с Германией и Италией, усилили его позиции в "правительственной хунте", которая согласилась на назначение Франко главнокомандующим (генералиссимусом) и каудильо (главой государственной власти). 1 октября провозгласил себя главой государства.

Однако взять Мадрид штурмом в ноябре 1936 г. не удалось, оборона Мадрида республиканцами затянулась до 1939 г. Война в 1937 г. шла с переменным успехом, и только в 1938 г. произошел перелом. Франко предпринял усилия для консолидации своего режима. 19 апреля 1937 г. произошла «унификация» всех антиреспубликанских сил в единую организацию Испанскую традиционалистскую фалангу и Хунты национал-синдикалистского наступления, которую возглавил Франко. Недовольные этим преобразованием старые фалангисты во главе с М. Эдильей были отправлены в заключение. Проводил социальные преобразования фашистского типа. 19 марта 1938 г. по образцу фашистской Италии была принята «Хартия труда», а 9 апреля 1938 г. – закон о труде, вводившие корпоративную систему регулирования трудовых отношений, при которой государство руководило «вертикальными синдикатами», объединявшими работников и работодателей.

После поражения Второй республики 1 апреля 1939 г. Франко объявил о победе в войне. Продолжил террор против республиканцев. Сохранял нейтралитет во Второй мировой войне, но направил «добровольческую» "Голубую дивизию" и эскадрилию "Сальвадор" на советско-германский фронт. 12 октября 1943 г. отдал приказ об их возвращении.

После Второй мировой войны Франко оказался в изоляции. Испании было отказано в приеме в ООН. Активизировалось партизанское движение в Испании. Франко предпринял меры к отходу от фашистской идеологии и практики «первого франкизма». Первые признаки такого отхода проявились в "Хартии испанцев" 17 июля 1945 г., в которой Франко формально гарантировал соблюдение некоторых гражданских прав. 6 июля 1947 г. был проведен референдум по "Закону о наследовании", по которому Франко стал главой Испанского королевства, ответственным перед Богом и историей, но не королем. Он должен был назначить своего преемника. 26 сентября 1953 г. было заключено испано-американское соглашение об обороне, экономической помощи и взаимной безопасности, которое улучшило отношения Испании и государств Запада. В декабре 1955 г. Испания была принята в ООН.

С 1958 г. с санкции Франко группой членов «Опус деи» в Испании проводились реформы, направленные на интеграцию в мировую капиталистическую экономику.

В 1959 г. был открыт мемориал в "Долине павших". В 1966 г. был принят "Закон о печати", который ограничил цензуру. В 1967 г. был принят "Органический закон", разделивший посты главы правительства и государства. 22 июля 1969 г. принц Хуан Карлос был назначен Франко и утвержден кортесами будущим королем Испании. Ко времени смерти Франко Испания была готова к бескровному демонтажу авторитарного франкистского режима.

Исторические источники:

Конституции буржуазных государств Европы. М., 1957.

Автор статьи: Шубин А.В.