ДОЙЧ КАРЛ ВОЛЬФГАНГ
ДОЙЧ КАРЛ ВОЛЬФГАНГ - американский политолог.
Родился в Чехии (тогда в составе Австро-Венгрии) в немецкой семье; мать Дойча в 1920-1930-х годах была депутатом чехославацкого парламента от Социал-демократической партии. С 1931 года изучал оптику и математику в Немецком университете в Праге. В 1934 году в связи с усилением в университете нацистского влияния Дойч, как участник антифашистской группы, был вынужден оставить его и продолжить учёбу в Великобритании, где увлёкся также изучением социальных и политических проблем.
По возвращении на родину с 1936 года изучал право в Карловом университете в Праге. В 1938 году получил учёную степень доктора права. В 1938 году эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. В 1939 году поступил на учёбу в Гарвардский университет. С 1942 года, после вступления Соединенных Штатов Америки во Вторую мировую войну (декабрь 1941 года), работал по заданиям американского правительства. Член международного секретариата Сан-Францисской конференции 1945 года.
После войны продолжил обучение в Гарвардском университете и одновременно преподавал в Массачусетском технологическом институте (МТИ). В 1951 году Дойчу присвоены учёная степень доктора Гарвардского университета и специальная премия за исследование на тему «Национализм и социальная коммуникация». В 1952-1958 годах профессор истории и политологии МТИ, в 1958-1967 годах - Йельского, в 1967-1971 годах - Гарвардского университетов, в последующие годы преподавал также в Оксфорде, Гейдельберге, Атланте и других. В 1977-1987 годах директор Международного института сравнительных социальных исследований в Западном Берлине. В 1969-1970 годах президент Американской ассоциации политических наук, в 1976-1979 годах президент Международной ассоциации политических наук.
Дойч внёс значительный вклад в разработку проблем социальной коммуникации как основы формирования национальных и государственных общностей. Трактовал нацию как группу, в пределах которой уровень коммуникативной активности значительно выше, чем за её пределами. Формирование идеи национальной общности и складывание государств считал результатом процесса постепенной урбанизации и индустриализации общества, создающего более широкие возможности для коммуникации и, на её основе, - для «социальной мобилизации». Причины дезинтеграции и гибели государств усматривал в постепенном ослаблении внутренней коммуникации между социальными слоями и исключении из неё низших слоёв. Последние, лишаясь возможности реализовать свои интересы и повысить социальный статус, оказываются в конечном счёте той силой, которая разрушает существующую систему либо дестабилизирует её и делает уязвимой перед лицом внешних угроз.
Образование наднациональных и межгосударственных объединений, согласно Дойчу, является средством противодействия росту национализма в отдельных государствах, а также сохранения и совершенствования их социальных систем. В то же время Дойч отмечал нестабильность существующих межгосударственных объединений и опасность возврата членов сообществ к «агрессивному национализму».
Сочинения:
Nationalism and social communication: an inuiry into the foundations of nationality. N. Y., 1953;
Political community at the international level: problems of definition and measurement. Princeton, 1953;
Interdisciplinary bibliography on nationalism. Camb.,1956;
Political community and the North Atlantic area: International organization in the light of historical experience. N. Y., 1957;
The nerves of government: models of political communication and control. L., 1963;
Nation-building. N. Y., 1963;
Arms control and the Atlantic alliance: Europe faces coming policy decisions. N. Y., 1967;
Nationalism and its alternatives. N. Y., 1969;
Politics and government: how people decide their fate. N. Y., 1970;
Tides among nations. N. Y., 1979.