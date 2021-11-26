ДАЛЬ РОБЕРТ АЛАН

ДАЛЬ РОБЕРТ АЛАН - американский политолог, один из создателей концепции плюралистической демократии .

Учил­ся в университете шта­та Ва­шинг­тон (Си­этл; сте­пень ба­ка­лав­ра, 1936) и Йель­ском университете (сте­пень доктора по­ли­тических на­ук, 1940). Участ­ник 2-й ми­ро­вой вой­ны. С 1946 года - в Йель­ском университете, в 1964-1986 годах профессор по­ли­то­ло­гии. В 1967 году пре­зи­дент Американской ас­со­циа­ции по­ли­тической нау­ки.

За­ни­мал­ся раз­ра­бот­кой ме­то­до­ло­гии по­ли­тических ис­сле­до­ва­ний, изу­че­ни­ем сис­те­мы современной де­мо­кра­тии, в т. ч. со­от­но­ше­ния в её рам­ках сво­бо­ды и ра­вен­ст­ва, эли­тар­ных и плю­ра­ли­стических эле­мен­тов. Зна­чительное вни­ма­ние уде­лял про­бле­ме рас­пре­де­ле­ния вла­сти в об­ще­ст­ве, влия­ния на вла­ст­ные струк­ту­ры групп ин­те­ре­сов, взаи­мо­влия­ния эко­но­мических и по­ли­тических сис­тем. Современную западную де­мо­кра­тию Даль счи­тал наи­бо­лее близ­кой де­мо­кра­тическому идеа­лу и на­зы­вал по­ли­ар­хи­ей, ко­то­рую ха­рак­те­ри­зо­вал как тип по­ли­тического ре­жи­ма с от­но­си­тель­но вы­со­кой сте­пе­нью тер­пи­мо­сти к оп­по­зи­ции, ши­ро­ки­ми воз­мож­но­стя­ми ока­за­ния влия­ния на дей­ст­вия пра­ви­тель­ст­ва и ин­сти­ту­цио­наль­ной за­щи­той прав гра­ж­дан . По­ли­ар­хия, по Далю, яв­ля­ет­ся про­дук­том де­мо­кра­ти­за­ции национальных го­су­дарств и их ин­сти­ту­тов и, хо­тя от­ли­ча­ет­ся от де­мо­кра­тического идеа­ла, как ни­ка­кая другая сис­те­ма пре­дос­тав­ля­ет гра­ж­да­нам воз­мож­ность уча­стия в по­ли­тической жиз­ни, а груп­пам и ли­де­рам - воз­мож­ность от­кры­то­го со­пер­ни­че­ст­ва в борь­бе за власть. Сни­же­ние эф­фек­тив­но­сти по­ли­ар­хического ре­жи­ма в про­цес­се мо­дер­ни­за­ции Даль свя­зы­ва­ет пре­ж­де все­го с фор­ми­ро­ва­ни­ем силь­ной ис­пол­нительной вла­сти и соз­да­ни­ем ин­тег­ри­ро­ван­ной во вла­ст­ные струк­ту­ры партийной сис­те­мы. Кон­цеп­ция по­ли­ар­хии по­зво­ли­ла Далю пре­одо­леть тра­диционное про­ти­во­ре­чие ме­ж­ду нор­ма­тив­ным и объ­яс­ни­тель­ным под­хо­да­ми в опи­са­нии фе­но­ме­на де­мо­кра­тии.

Ме­то­до­ло­гия ис­сле­до­ва­ния по­ли­тической вла­сти, раз­ра­бо­тан­ная Далем, пред­ло­жен­ные им кри­те­рии ти­по­ло­ги­за­ции вла­ст­ных сис­тем и вы­яв­ле­ния сте­пе­ни во­вле­чён­но­сти гра­ж­дан в управ­ле­ние го­су­дар­ст­вом и по­ли­тическую жизнь от­кры­ли но­вые воз­мож­но­сти в изу­че­нии слож­ных про­цес­сов де­мо­кра­ти­за­ции, про­те­каю­щих в современном ми­ре.

Сочинения:

Preface to democratic theory. Chi., 1956. Chi., 2006;

Who governs? Democracy and po­w­er in an American city. New Haven, 1961;

Pluralist democracy in the United States: con­flict and consent. Chi., 1967;

Politics, econo­mics, and welfare: planning and politico-eco­no­mic systems resolved into basic social pro­ces­ses. Chi., 1976 (with C.E. Lindblom)