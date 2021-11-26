ДАЛЬ РОБЕРТ АЛАН
ДАЛЬ РОБЕРТ АЛАН - американский политолог, один из создателей концепции плюралистической демократии.
Учился в университете штата Вашингтон (Сиэтл; степень бакалавра, 1936) и Йельском университете (степень доктора политических наук, 1940). Участник 2-й мировой войны. С 1946 года - в Йельском университете, в 1964-1986 годах профессор политологии. В 1967 году президент Американской ассоциации политической науки.
Занимался разработкой методологии политических исследований, изучением системы современной демократии, в т. ч. соотношения в её рамках свободы и равенства, элитарных и плюралистических элементов. Значительное внимание уделял проблеме распределения власти в обществе, влияния на властные структуры групп интересов, взаимовлияния экономических и политических систем. Современную западную демократию Даль считал наиболее близкой демократическому идеалу и называл полиархией, которую характеризовал как тип политического режима с относительно высокой степенью терпимости к оппозиции, широкими возможностями оказания влияния на действия правительства и институциональной защитой прав граждан. Полиархия, по Далю, является продуктом демократизации национальных государств и их институтов и, хотя отличается от демократического идеала, как никакая другая система предоставляет гражданам возможность участия в политической жизни, а группам и лидерам - возможность открытого соперничества в борьбе за власть. Снижение эффективности полиархического режима в процессе модернизации Даль связывает прежде всего с формированием сильной исполнительной власти и созданием интегрированной во властные структуры партийной системы. Концепция полиархии позволила Далю преодолеть традиционное противоречие между нормативным и объяснительным подходами в описании феномена демократии.
Методология исследования политической власти, разработанная Далем, предложенные им критерии типологизации властных систем и выявления степени вовлечённости граждан в управление государством и политическую жизнь открыли новые возможности в изучении сложных процессов демократизации, протекающих в современном мире.
Сочинения:
Preface to democratic theory. Chi., 1956. Chi., 2006;
Who governs? Democracy and power in an American city. New Haven, 1961;
Pluralist democracy in the United States: conflict and consent. Chi., 1967;
Politics, economics, and welfare: planning and politico-economic systems resolved into basic social processes. Chi., 1976 (with C.E. Lindblom)