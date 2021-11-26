АНГЛО-ЕГИПЕТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СУДАНЕ 1953

Подписано в Каире 12.02 президентом Египта генералом Нагибом и послом Великобритании в Египте Стивенсоном.

Состояло из 15 статей: суданскому народу предоставлялось право на самоопределение в свободной и нейтральной обстановке, для чего предусматривался трехлетний переходный период (1953–1956), в течение которого власть оставалась в руках генерал-губернатора , британские и египетские войска выводились из страны, формировались национальные парламент и правительство, вопрос о будущем статусе Судана («объединение Судана с Египтом в той или иной форме» или «полная независимость») должно было решить Учредительное собрание. Также предусматривалось создание международных комиссий по наблюдению за процессом «суданизации» государственного аппарата (замещение иностранных служащих суданскими) и по контролю над выборами в Учредительное собрание. В 1955 между Великобританией и Египтом была достигнута договоренность о передаче суданскому парламенту решения вопроса о самоопределении Судана.

Автор статьи: Серегичев С.Ю.

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