АНДРЕОТТИ, Джулио (Andreotti Giulio)

Итальянский государственный и политический деятель, журналист.

Неоднократно возглавлял правительство Италии. Окончил римский университет (степень по юриспруденции). Принимал активное участие в молодежных католических организациях, был председателем Университетской католической федерации. С 1944 — член Национального совета Христианско-демократической партии (ХДП). В 1946 избран в Учредительное собрание. С 1948 постоянно избирался в Палату депутатов. С 1991 — пожизненный сенатор. С 1947 — в правительстве Италии. В 1947–1953 заместитель министра по вопросам печати, искусства, зрелищ, спорта при президентуре Совета министров. В 1954 и 1978 занимал пост министра внутренних дел, в 1955–1958 — министра финансов, в 1958–1959 министр казначейства, в 1959–1966 и в 1974 министр обороны, в 1966–1968 — министр промышленности и торговли, в 1983–1989 министр иностранных дел. В 1973–1976 также занимал должности министра бюджета, министра экономического развития, министра по делам Юга. В 1972–1973, 1976–1979 и в 1989–1992 А. являлся Председателем правительства Италии. Начало 1990-х ознаменовалось кризисом политической системы Италии, крушением крупнейших политических партий предшествующего периода, в том числе ХДП. В этих условиях А. был вынужден прекратить активную политическую деятельность. В 1990-е имя А. упоминалось в связи с обвинениями в коррупции и связях с мафией , в том числе по делу об убийстве в 1979 журналиста М. Пекорелли. В 1999 обвинения были сняты, однако в 2002 А. снова был привлечен к суду и приговорен к 24 годам тюрьмы. В 2003 оправдан. В 2006 выдвигался сторонниками С. Берлускони на должность Председателя Сената, но проиграл сенатору Ф. Марини. А. был одним из основателей печатного органа ХДП — газеты «Пополо». Автор ряда книг, в том числе «Де Гаспери и его время».

Автор статьи: Гиголаев Г.Е.