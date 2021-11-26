ПАРИЖСКАЯ ХАРТИЯ ДЛЯ НОВОЙ ЕВРОПЫ

ПАРИЖСКАЯ ХАРТИЯ ДЛЯ НОВОЙ ЕВРО́ПЫ - свод обязательств и деклараций, определивший ориентиры на будущее.

При­ня­та в Па­ри­же 21.11.1990 года на Со­ве­ща­нии глав 34 го­су­дарств и пра­ви­тельств - уча­ст­ни­ков Со­ве­ща­ния по безо­пас­но­сти и со­труд­ни­че­ст­ву в Ев­ро­пе.

Го­су­дар­ст­ва-уча­ст­ни­ки оп­ре­де­ли­ли сле­дую­щие ори­ен­ти­ры на бу­ду­щее кон­ти­нен­та: че­ло­ве­че­ское из­ме­ре­ние (че­ло­век как пер­во­при­чи­на, главная цен­ность и цель по­ли­ти­ки); безо­пас­ность (со­труд­ни­че­ст­во в де­ле за­щи­ты де­мо­кра­тических ин­сти­ту­тов от дей­ст­вий, на­ру­шаю­щих не­за­ви­си­мость, су­ве­рен­ное ра­вен­ст­во или тер­ри­то­ри­аль­ную це­ло­ст­ность го­су­дарств, бе­зо­го­во­роч­ное осу­ж­де­ние как пре­ступ­ных всех ак­тов, ме­то­дов и прак­ти­ку тер­ро­риз­ма, борь­ба с не­за­кон­ным обо­ро­том нар­ко­ти­ков); эко­но­мическое со­труд­ни­че­ст­во (при­да­ние не­об­хо­ди­мо­го им­пуль­са со­труд­ни­че­ст­ву ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми в об­лас­ти энер­ге­ти­ки, транс­пор­та и ту­риз­ма в ин­те­ре­сах эко­но­мического и со­ци­аль­но­го раз­ви­тия, при­зна­ние важ­ной ро­ли Ев­ропейского со­об­ще­ст­ва в по­ли­тическом и эко­но­мическом раз­ви­тии Ев­ро­пы, ко­ор­ди­на­ция дея­тель­но­сти ме­ж­ду­народных эко­но­мических ор­га­ни­за­ций); ок­ру­жаю­щая сре­да (дея­тель­ность по за­щи­те и улуч­ше­нию ок­ру­жаю­щей сре­ды в це­лях вос­ста­нов­ле­ния и под­дер­жа­ния ус­той­чи­во­го эко­ло­гического рав­но­ве­сия в ат­мо­сфе­ре, во­де и поч­ве, сис­те­ма­тическая оцен­ка со­блю­де­ния уже су­ще­ст­вую­щих обя­за­тельств и раз­ра­бот­ка бо­лее да­ле­ко иду­щих обя­за­тельств в от­но­ше­нии уве­дом­ле­ния и об­ме­на ин­фор­ма­ци­ей о со­стоя­нии ок­ру­жаю­щей сре­ды и по­тен­ци­аль­ных эко­ло­гических опас­но­стях); куль­ту­ра (при­вер­жен­ность сво­бо­де твор­че­ст­ва, а так­же за­щи­те и раз­ви­тию куль­тур­но­го и ду­хов­но­го на­сле­дия во всём его бо­гат­ст­ве и раз­но­об­ра­зии); ра­бо­чие- ми­гран­ты (при­зна­ние го­су­дар­ст­ва­ми-уча­ст­ни­ка­ми, что про­бле­мы ра­бо­чих-ми­гран­тов и их се­мей, за­кон­но про­жи­ваю­щих в при­нимаю­щих стра­нах, име­ют эко­но­мические, куль­тур­ные и со­ци­аль­ные ас­пек­ты, а так­же своё че­ло­ве­че­ское из­ме­ре­ние, за­щи­та их прав и со­дей­ст­вие им, вы­пол­не­ние со­от­вет­ст­вую­щих ме­ж­ду­народных обя­за­тельств); Сре­ди­зем­но­мо­рье (ук­ре­п­ле­ние безо­пас­но­сти и со­труд­ни­че­ст­ва в Сре­ди­зем­но­мо­рье как важ­но­го фак­то­ра ста­биль­но­сти в Ев­ро­пе, со­кра­ще­ние раз­ры­ва в бла­го­сос­тоя­нии ме­ж­ду Ев­ро­пой и её сре­ди­зем­но­мор­ски­ми со­се­дя­ми); не­пра­ви­тельственные ор­га­ни­за­ции (со­дей­ст­вие дея­тель­но­сти не­пра­ви­тельственных ор­га­ни­за­ций по вы­пол­не­нию по­ло­же­ний Хель­синк­ско­го ак­та, в том числе дея­тель­но­сти ре­ли­ги­оз­ных и иных групп и отдельных лиц).

В Хар­тии кон­ста­ти­ро­ва­но окон­ча­ние эры кон­фрон­та­ции и рас­ко­ла Ев­ро­пы , а так­же оп­ре­де­ле­на кон­цеп­ция бу­ду­ще­го для Ев­ро­пы XXI века Хар­тия по­ло­жи­ла на­ча­ло ин­сти­ту­цио­на­ли­за­ции СБСЕ, при­вед­шей к его пре­об­ра­зо­ва­нию в ОБСЕ и соз­да­нию ря­да по­сто­ян­ных ор­га­нов.

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