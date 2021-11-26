ПАРИЖСКАЯ ХАРТИЯ ДЛЯ НОВОЙ ЕВРОПЫ
ПАРИЖСКАЯ ХАРТИЯ ДЛЯ НОВОЙ ЕВРО́ПЫ - свод обязательств и деклараций, определивший ориентиры на будущее.
Принята в Париже 21.11.1990 года на Совещании глав 34 государств и правительств - участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Государства-участники определили следующие ориентиры на будущее континента: человеческое измерение (человек как первопричина, главная ценность и цель политики); безопасность (сотрудничество в деле защиты демократических институтов от действий, нарушающих независимость, суверенное равенство или территориальную целостность государств, безоговорочное осуждение как преступных всех актов, методов и практику терроризма, борьба с незаконным оборотом наркотиков); экономическое сотрудничество (придание необходимого импульса сотрудничеству между государствами в области энергетики, транспорта и туризма в интересах экономического и социального развития, признание важной роли Европейского сообщества в политическом и экономическом развитии Европы, координация деятельности международных экономических организаций); окружающая среда (деятельность по защите и улучшению окружающей среды в целях восстановления и поддержания устойчивого экологического равновесия в атмосфере, воде и почве, систематическая оценка соблюдения уже существующих обязательств и разработка более далеко идущих обязательств в отношении уведомления и обмена информацией о состоянии окружающей среды и потенциальных экологических опасностях); культура (приверженность свободе творчества, а также защите и развитию культурного и духовного наследия во всём его богатстве и разнообразии); рабочие-мигранты (признание государствами-участниками, что проблемы рабочих-мигрантов и их семей, законно проживающих в принимающих странах, имеют экономические, культурные и социальные аспекты, а также своё человеческое измерение, защита их прав и содействие им, выполнение соответствующих международных обязательств); Средиземноморье (укрепление безопасности и сотрудничества в Средиземноморье как важного фактора стабильности в Европе, сокращение разрыва в благосостоянии между Европой и её средиземноморскими соседями); неправительственные организации (содействие деятельности неправительственных организаций по выполнению положений Хельсинкского акта, в том числе деятельности религиозных и иных групп и отдельных лиц).
В Хартии констатировано окончание эры конфронтации и раскола Европы, а также определена концепция будущего для Европы XXI века Хартия положила начало институционализации СБСЕ, приведшей к его преобразованию в ОБСЕ и созданию ряда постоянных органов.