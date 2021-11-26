ОБАМА II БАРАК ХУССЕЙН
ОБАМА II БАРАК ХУССЕЙН - 44-й президент США, первый в истории США афроамериканец, ставший главой государства.
Отец Обамы - кениец, мать - уроженка Канзаса с британскими и ирландскими корнями. С 6 лет воспитывался в семье отчима-индонезийца, проживал в Джакарте. В 1971 году вернулся на Гавайи, жил с родителями матери. В 1979 году окончил привилегированную частную школу Пунахоу в городе Гонолулу, после чего сначала обучался в Оксидентал-колледже в Лос-Анджелесе, затем в Колумбийском университете. По окончании университета по специальности политология и международные отношения с 1983 года редактор в отделе финансовой информации издательско-консалтинговой компании «Business International Corporation» в Нью-Йорке. В 1985 году переехал в Чикаго, где работал в церковной благотворительной организации и в филиале фонда «Gamaliel Foundation». В 1988-1991 годах изучал юриспруденцию в Гарвардском университете, получил степень доктора, после чего вернулся в Чикаго: работал в адвокатской конторе «Davis, Miner, Barnhill & Galland» (до 2002 года), одновременно преподавал в школе права Чикагского университета и работал в штабе местной организации Демократической партии США. В это время получил известность как либерал, противник создания Северо-американской зоны свободной торговли, борец против расовой дискриминации, сторонник системы всеобщего медицинского страхования. В 1993-2004 годах преподавал конституционное право на юридическом факультете Чикагского университета. В 1995 году опубликовал имевшую широкий общественный резонанс книгу «Мечты, унаследованные от отца» («Dreams from my father»). В 1997-2004 годах сенатор от Демократической партии в Сенате штата Иллинойс. Занимался разработкой государственных программ поддержки малообеспеченных семей посредством сокращения налогов, развития системы дошкольного образования, выступал за ужесточение контроля над работой следственных органов. В 2002 году осудил планы администрации Дж.У. Буша по вторжению в Ирак. С января 2005 по ноябрь 2008 годов сенатор от штата Иллинойс в Сенате Конгресса США, член комитетов по иностранным делам, внутренней безопасности и делам правительственных учреждений, здравоохранению, образованию, трудовым отношениям и пенсионному обеспечению, проблемам окружающей среды и общественным работам, делам ветеранов. В августе 2005 года вместе с сенатором Р. Лугаром посетил Москву и ряд объектов Министерства обороны РФ и Росатома, в том числе в Саратове и Перми, задействованных в программе совместного уменьшения ядерной угрозы (программа Нанна - Лугара). В 2006 году опубликовал книгу «Дерзость надежды: мысли о возрождении американской мечты» («The Audacity of hope: thoughts on reclaiming the American dream», русский перевод 2008 года), ставшую бестселлером. В феврале 2007 - июне 2008 годов вёл борьбу за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии (соперничал прежде всего с Х. Клинтон), после чего как единый кандидат от демократов развернул кампанию против претендента на высший государственный пост от Республиканской партии США Дж. Маккейна. При проведении избирательной кампании отказался принимать пожертвования от лоббистов, а также использовать бюджетные средства, предоставляемые согласно американскому законодательству. Обнародовал план по выводу основных сил американских войск из Ирака в течение 16 месяцев с момента своего вступления на пост президента США, в то же время занял жёсткую позицию в отношении Ирана. В августе 2008 года, в период боевых действий в Южной Осетии, выступил с резкой критикой в адрес России. Одержал победу на президентских выборах 4 ноября 2008 года, вступил в должность 20 января 2009 года. На посту президента добился утверждения своего антикризисного плана, предусматривавшего выделение 787 млрд. долларов для стабилизации экономики США. В марте 2010 года, несмотря на активное сопротивление республиканцев, провёл закон о реформе здравоохранения, благодаря которому к 2014 году получить медицинскую страховку должны 95% населения страны. В июле 2010 года подписал закон об ужесточении регулирования финансового рынка и усилении защиты потребителей финансовых услуг. Стал проводить более мягкую политику в отношении Кубы, объявил «перезагрузку» отношений с Россией. 6-8 июля 2009 года состоялся рабочий визит Обамы в Москву, в ходе которого было принято решение о создании российско-американской Президентской комиссии, подписано межправительственное соглашение о транзите американского вооружения, военной техники, военного имущества и персонала через территорию России в Афганистан. В сентябре 2009 года объявил о пересмотре планов администрации Буша по размещению противоракетных элементов в Европе, предложив новую схему формирования европейского сегмента ПРО. В апреле 2010 года подписал российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В октябре 2011 года было объявлено, что к концу года из Ирака будут выведены все боевые подразделения американской армии, что позволило Обаме официально заявить о завершении военной миссии США в Ираке (в стране тем не менее остаются свыше 50 тысяч американских военнослужащих). Обама значительно расширил американское военное присутствие в Афганистане, доведя численность военнослужащих США в составе Международных сил по содействию безопасности (МССБ) в этой стране до 70 тысяч человек. В то же время в 2010 году им был утверждён план поэтапного сокращения до 2014 года американского контингента в составе МССБ при параллельной передаче афганским властям ответственности за поддержание порядка и безопасности в стране. Администрация Обамы активно поддержала развернувшееся с начала 2011 года в арабских странах оппозиционное движение, направленное на свержение существующих режимов. Весной 2011 года Обама санкционировал проведение специальными подразделениями США операции по уничтожению У. бен Ладена. В ноябре 2012 года переизбран в должности президента на второй срок.
Нобелевская премия мира (2009).