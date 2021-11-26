МЭЙ ТЕРЕЗА

Британский политик и государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 11 июля 2016 г. Лидер Консервативной партии.

Семья. Образование

Родилась в семье англиканского священника. Свое первое образование получала в школе, работающей при местном монастыре. Затем училась в Уитли. Окончила Оксфордский университет, где изучала географию. После этого, с 1977 по 1983 год Мэй работала в Банке Англии, с 1985 по 1997 год - в Ассоциации по оплате клиринговых услуг. В 24 года Тереза вышла замуж за Филиппа Джона Мэя, с которым познакомилась во время учебы в Оксфорде.

Политическая карьера

Вступила в Консервативную партию во время учебы в Оксфорде. В 1992 и 1994 году безуспешно баллотировалась в Палату общин. В 1997 г. впервые была избрана членом Палаты общин от избирательного округа Мейденхед в Беркшире. В 1997-2002 годах занимала различные второстепенные должности в теневом правительстве консерваторов. В 2002 г. стала первой женщиной-председателем Консервативной партии, после чего ее политическая карьера неуклонно пошла вверх. 6 декабря 2005 г. ее выбрали теневым лидером Палаты общин. Постоянно занимала различные министерские посты в теневых кабинетах Консервативной партии.

После успешных для консерваторов выборов 2010 г. в правительстве Д. Кэмерона была назначена министром внутренних дел, одновременно получив портфель министра по делам женщин и равноправия. На этом посту она выступала за предоставление равных прав однополым парам, но в тоже время не поддержала их требования по усыновлению детей.

На посту премьер-министра

В ходе кампании 2016 г. перед референдумом о выходе Великобритании из Евросоюза Мэй поддерживала премьер-министра Дэвида Кэмерона, заявившего о своей отставке в случае победы евроскептиков. Но после референдума, на котором большинство британцев поддержали выход из ЕС, Т. Мэй выдвинула свою кандидатуру на пост председателя партии и одержала вверх. Королева Великобритании Елизавета II приняла отставку Д. Кэмерона и дала аудиенцию Т. Мэй, на которой предложила ей сформировать новое правительство. Мэй дала своё согласие и, таким образом, стала второй женщиной премьером-министром в истории Великобритании. На этом посту ей пришлось начать сложные переговоры с ЕС о выходе Великобритании из организации, для этого было создано даже специальное министерство.

8 июня 2017 г. состоялись досрочные парламентские выборы, на которых Консервативная партия во главе с Т. Мэй победила лишь с минимальным перевесом. Провалу консерваторов на выборах способствовали теракты, захлестнувшие Великобританию, в результате которых 35 человек погибло, более 200 пострадало. После выборов возникла ситуация, т.н. подвешенного парламента, в котором ни одна партия не имела абсолютного большинства. В этих условиях Т. Мэй пошла на сделку с Демократической юнионистской партией (ДЮП) Северной Ирландии, у которой было 10 мест в палате общин, пообещав направить 1 миллиард фунтов стерлингов на ее развитие.

В данный момент Центральной проблемой кабинета Терезы Мэй является вопрос выработки условий переговоров с ЕС о выходе Великобритании, проведение которых назначено на 29 марта 2019 г.