ИОАНН ПАВЕЛ I

Иоанн Павел I (лат. Ioannes Paulus PP. I, итал. Giovanni Paolo I; до интронизации Альбино Лучани) (17.10.1912, Форно-ди-Канале, ныне Канале-д’Агордо — 28.09.1978, Рим) — папа Римский с 26 августа по 28 сентября 1978, последний на настоящее время папа-итальянец.

Выходец из рабочей семьи. После обучения в семинариях г. Фельтре и г. Беллуно в 1935 рукоположен в священники. Совмещал должность приходского викария в родной провинции с преподаванием в одном из местных профессиональных училищ. В июле 1937 назначен вице-ректором семинарии Беллуно, в которой он также преподавал догматическое и нравственное богословие, каноническое право и религиозное искусство. В 1941—1946 обучался на заочном отделении Папского Григорианского университета, по окончании которого защитил диссертацию по теме «Происхождение человеческой души согласно учению Антонио Розмини», в феврале 1947 получил степень доктора теологии. С 1947 — канцлер курии, с 1948 — генеральный провикарий, с 1954 — генеральный викарий епископства Беллуно-Фельтре. В декабре 1958 папой Иоанном XXIII рукоположен в епископы и назначен епископом диоцеза Витторио-Венето. Оказывал помощь католическим миссиям в Африке. Участвовал в работе Второго Ватиканского собора. В декабре 1969 папой Павлом VI назначен патриархом Венеции. В 1972—1975 вице-президент итальянской епископской конференции. С 1973 — кардинал. Известен как активный противник разводов. С 1971 публиковал письма-диалоги, адресованные католическим святым, писателям, деятелям культуры и литературным персонажам. В 1976 эти произведения объединены в сборник Illustrissimi (Глубокоуважаемые). В августе 1978 после кончины Павла VI принял участие в работе конклава. 26 августа 1978 избран папой. Впервые в истории папства взял двойное имя — Иоанн Павел, в честь своих предшественников Иоанна XXIII и Павла VI. Упростил папский церемониал, заменив коронацию на инаугурацию (3 сентября 1978) и отказавшись от тиары, а также от переносного трона во время интронизации. На торжества по случаю интронизации И. П. I прибыла в том числе делегация Русской Православной церкви во главе с митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым), скончавшимся 5 сентября во время встречи с папой. И. П. I планировал реформы в Католической церкви, с момента избрания участвовал в миротворческой деятельности (приветствовал начало переговоров в Кэмп-Дэвиде, выражал готовность выступить посредником в гражданской войне в Никарагуа). 28 сентября 1978 скончался, предположительно от обширного инфаркта. Его понтификат стал одним из самых коротких в истории Римской Католической церкви. Скоропостижная смерть папы породила большое количество версий, оспаривавших официальную. С 2003 при его преемнике Иоанне Павле II был запущен процесс беатификации И. П. I.

Лит.: Kummer R. Albino Luciani: Papa Giovanni Paolo I: Una vita per la Chiesa. Padova, 2009. Nicolini G. Trentatre giorni: Un pontificato. Bergamo, 1984. Cornwell J. A Thief in the Night: The Death of Pope John Paul I. London–Nеw York, 1989.