Гронки (ит. Gronchi), Джованни (10.09.1887, Понтедера ‒ 07.10.1978, Рим)

Гро`нки (ит. Gronchi), Джованни (10.09.1887, Понтедера — 07.10.1978, Рим) — итальянский государственный и политический деятель, президент Италии в 1955—1962. Получил филологическое и философское образование в высшей нормальной школе Пизы. Участник Первой мировой войны. В 1919 один из создателей Италь­янской народной партии (ИНП), лидер католических профсоюзов. Участвовал в первом правительстве Б. Муссолини, в 1923 вышел из правительства вместе с другими представителями ИНП, участвовал в Авентинском блоке во время «кризиса Маттеотти» в 1924. В середине 1920-х отошел от политической деятельности. В 1943 участвовал в создании Христианско-демократической партии Италии (ХДП), принадлежал к ее левому крылу, был одним из ее представителей в Комитете национального освобождения. Входил в состав ряда кабинетов, в 1948—1955 — председатель Палаты депутатов, в 1947 выступал против исключения коммунистов и социалистов из правительства. Являлся сторонником привлечения Итальянской социалистической партии (ИСП) к участию в правительстве. С 1955 — президент Италии. В ходе второго Берлинского кризиса 1958—1963 пытался играть роль посредника между Западом и Востоком, однако его визит в Москву в 1960, несмотря на подписание советско-италь­янского культурного соглашения, в целом был неудачным. Кроме того, в том же году в Италии разразился политический кризис, связанный с политикой премьер-министра Ф. Тамброни, что негативно повлияло на репутацию президента, попытка Г. второй раз избраться на пост главы государства в 1962 окончилась неудачей. C 1962 — пожизненный сенатор. Лит.: Григорьева И. В. Италия в ХХ веке. М., 2006; История Италии. Т. 3. / Отв. ред. С. И. Дорофеев. М., 1971; Хормач И. А. СССР—Италия и блоковое противостояние в Европе. Вторая половина 40-х — первая половина 60-х гг. М., 2005.