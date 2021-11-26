ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ - крупнейшее интеграционное объединение европейских государств.
В ЕС входят 27 государств (по состоянию на 1 января 2007 года), в том числе с заморскими территориями, находящимися в других частях света. Площадь ЕС составляет 4 млн. 317 тысяч км2, население - 492,8 млн. человек.
Договор об образовании Европейского союза был подписан в Маастрихте (1992; смотри Маастрихтский договор). Согласно договору, ЕС учреждался на основе Европейских сообществ (два из них действуют в составе ЕС, образуя первую опору), дополненных общей внешней политикой и политикой безопасности (вторая опора) и сотрудничеством в области юстиции и внутренних дел (третья опора). Эта структура получила наименование «системы трёх опор». Амстердамский договор (1997) закрепил создание пространства свободы, демократии и законности; сформировал специализированный механизм защиты демократических устоев и принципов, предусматривающий возможность наложения санкций на государство, их нарушающее; предложил меры по подготовке Хартии основных прав и свобод человека (прокламирована в 2000 году). В 2001 году был подписан Ниццкий договор для укрепления гарантий и предотвращения рисков, связанных с новым крупным расширением состава ЕС, в котором была закреплена пересмотренная концепция «продвинутого сотрудничества», введены новые гарантии против возможного нарушения демократических основ и принципов ЕС, пересмотрен порядок функционирования его судебной системы. 29 октября 2004 года подписан Договор об учреждении Конституции для Европы. В соответствии с принятым порядком Договор и прилагаемые к нему документы были переданы на ратификацию государств - членов ЕС (Договор ратифицирован 15 государствами, однако во Франции и Нидерландах проект Конституции ЕС не получил поддержки и процесс ратификации был прерван).
Цели и принципы ЕС. Союз основан на принципах свободы, демократии, уважении прав человека и основных свобод, а также господстве права, принципах, общих для государств-членов (статья 6.1 Договора). Они реализуются в рамках общества, характеризующегося плюрализмом, недискриминацией, терпимостью, солидарностью и равенством женщин и мужчин. Все государства-члены обязаны не только декларировать свою приверженность этим ценностям, но и обеспечивать их действенную реализацию. Отклонение от соблюдения этих начал и принципов может повлечь за собой принятие предупредительных мер со стороны ЕС или, при наличии постоянной и серьёзной угрозы, наложение санкций путём приостановления права участия в работе органов ЕС или даже членства в ЕС.
На основе общих ценностей, целей и принципов формулируются конкретные задачи, стоящие перед интеграционным образованием. В области внутренней политики к задачам, которые решаются Сообществами и Союзом, отнесены: построение общего и единого внутреннего рынка, создание экономического и валютного союза, осуществление политики экономической и социальной сплочённости, содействие исследованиям в научной сфере и технологическому прогрессу, обеспечение и защита прав потребителей, принятие радикальных мер по защите окружающей среды. В социальной сфере на первый план выдвигается содействие повышению занятости, росту благосостояния и качества жизни, достижению высокого уровня здравоохранения, образования и профессионального обучения, усилению социальной защиты и борьбе с социальным отчуждением. Участие интеграционных объединений в развитии и подъёме культуры подчинено соблюдению национальной индивидуальности, самобытности и своеобразия национальных культур. С созданием ЕС ряд новых задач формулируется в рамках второй и третьей опор. Принимаются меры по активизации участия ЕС в решении задач гуманитарного характера и осуществлении коллективных мер по поддержанию мира. В целях развития общей оборонной политики предусмотрено создание европейской группы военного планирования и формирование коллективных вооруженных сил ЕС. Специализированный аппарат в области планирования совместных операций за пределами ЕС создан и функционирует под рук. Высокого представителя по вопросам общей внешней политики и политики безопасности.
Расширению сотрудничества полиций и судов в уголовно-правовой сфере должны содействовать формирование новых специализированных структур и разработка программ сотрудничества. Учреждены Европол и Евроюст (занимается в осн. проблемами судейского и прокурорского сотрудничества), создано Европейское агентство по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах ЕС, принято принципиальное решение об образовании Европейской прокуратуры, разработаны меры по введению в действие единого европейского ордера на арест. Учреждён ряд специализированных органов, призванных содействовать усилению борьбы с организованной преступностью и терроризмом. Осуществлена коммунитаризация Шенгенских соглашений (то есть их интеграция в систему права Сообществ): разработанные в рамках концепции продвинутого сотрудничества Шенгенские соглашения призваны регулировать осуществление визовой и миграционной политики, а равно предоставление убежища (к Шенгенской зоне присоединились некоторые государства - не члены ЕС - Норвегия и Исландия, решение о присоединении к Шенгенской зоне одобрено на референдуме в Швейцарии). В целях дальнейшей детализации визовой политики и обеспечения безопасности границ ЕС 7 государств подписали новые соглашения, получившие наименование Шенгенплюс (2007).
ЕС - наиболее развитая форма экономической интеграции в Европе, прошедшей все этапы развития - зона свободной торговли, таможенный союз, единый внутренний рынок, экономический и валютный союз. С 1968 года в Европейском сообществе полностью отменены таможенные пошлины во взаимной торговле, введён единый таможенный тариф по отношению к третьим странам. В 1993 году окончательно сложился единый внутренний рынок, представляющий собой хозяйств. пространство без внутренних границ, в рамках которого обеспечено свободное перемещение товаров, рабочей силы, услуг и капиталов. Экономический и валютный союз начал функционировать с 1 января 1999 года и предусматривал введение общей валюты - евро. Европейская экономическая интеграция развивается по двум направлениям: всё более полного объединения национальных хозяйств в единую региональную хозяйственную систему и территориального расширения зоны интеграции.
Одна из задач ЕС - обеспечение гармонизации национального законодательства на основе целей и принципов ЕС. Условия и порядок такой гармонизации регулируются непосредственно учредительными договорами. Каждый из них содержит клаузулу солидарности, требующую добросовестного и лояльного исполнения принятых участниками интеграции обязательств, налагаемых учредительными актами и нормами вторичного права.
Институты ЕС. Полномочия, переданные в ведение интеграционных образований, осуществляются широкой системой органов, специализир. организаций (агентств) и институтов. Основные институты - органы ЕС, наделённые правом издания обязательных нормативных правовых актов. Система институтов первоначально была учреждена в каждом из трёх Сообществ. На начальном этапе (1957) в рамках европейских интеграционных организаций были созданы общие Парламент и Суд; в 1965 году был подписан Договор об объединении, на основе которого учреждены единые для всех Сообществ Совет и Комиссия. Договор об образовании ЕС предусматривал создание единой системы институтов для Сообществ и Союза. Современная система институтов закреплена в Ниццком договоре.
Высший орган политического руководства - Европейский совет. К институтам ЕС отнесены: Совет ЕС, Европейская комиссия, Европейский парламент, судебные органы ЕС и Счётная палата. К числу важнейших органов ЕС, статус которых определяется непосредственно в учредительных актах, относятся органы Европейской системы центральных банков (ЕСЦБ) и Европейского центрального банка (ЕЦБ); Комитет постоянных представителей (Корепер) и ведущие консультативные органы - Экономический и социальный комитет и Комитет регионов. Статус многочисленных вспомогательных и консультативных комитетов определяется специальным регламентом, регулирующим создание и функционирование органов, входящих в систему комитологии. В процессе функционирования ЕС были учреждены и многочисленные специализированные организации и учреждения, на которые возложено осуществление административных и координационных функций в конкретных и сравнительно узких областях. Некоторые из них играют весьма существенную роль, например Европол, Евроюст и др.
Деятельность институтов и органов ЕС подчинена принципам субсидиарности и пропорциональности. Принцип субсидиарности, применяемый за пределами исключительной компетенции ЕС, предполагает, что решение или действие осуществляются на уровне ЕС или государств-членов или даже их регионов в зависимости от того, где их реализация будет максимально эффективна. Принцип пропорциональности предполагает, что институты ЕС будут строго придерживаться правил наделения компетенцией и не будут выходить за пределы тех прав и правомочий, которые переданы государствами-членами в ведение Европейских сообществ и ЕС.
Европейский союз и Европейские сообщества. ЕС и Европейские сообщества образованы на базе учредивших их международных договоров. Однако по своей природе и характеру они отличаются от обычных международных организаций. Главным в деятельности ЕС и Сообществ является решение проблем и задач внутренней политики. Полномочия ЕС в сфере внешних связей осуществляются на основе правил, которые заметно отличаются от применяемых в рамках Сообществ.
Европейские сообщества пользуются статусом юридического лица. На территории государств - членов ЕС они осуществляют соответствующие права в максимально полном объёме. Сообщества обладают также международной правосубъектностью (могут вступать в отношения с третьими государствами и международными организациями, заключать международные договоры и соглашения, а равно обладают собственными дипломатическими представительствами в зарубежных странах). ЕС статусом юридического лица не обладает. Однако наличие единой системы институтов ЕС и Сообществ позволяет на практике осуществлять международной связи и принимать решения по внешним политическим вопросам как от имени ЕС, так и Сообществ (соответственно присоединяющиеся к ЕС новые государства становятся членами не только ЕС, но и Сообществ).
ЕС обладает собственной территорией, производной от территорий государств-членов. В ЕС введено собственное гражданство. Его обретают все физические лица, обладающие национальным гражданством государств - членов ЕС. Обретение гражданства ЕС порождает ряд политико-правовых последствий: пользование избирательным правом при формировании Европарламента и при формировании национальных муниципальных органов, право доступа к должностям в аппарате ЕС, право на дипломатическую защиту со стороны представительств ЕС за рубежом и др. В ЕС введена собственная валюта: денежной единицей ЕС является евро. Для вхождения в зону евро необходимо соблюдение ряда жёстких правовых требований. Это привело к тому, что ещё в момент создания еврогруппы, когда в ЕС было 15 государств-членов, в её состав вошли лишь 12. Вступление в ЕС не влечёт за собой автоматического включения в зону евро. Из вновь принятых государств только одна Словения (2007) вошла в зону евро.
Условия и порядок принятия в состав ЕС новых членов. За годы, прошедшие после формирования европ. интеграционных образований, их состав претерпел существенные изменения. К 6 государствам-учредителям (Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург) присоединились: в 1973 году - Великобритания, Дания и Ирландия, в 1981 году - Греция, в 1986 году - Испания и Португалия; с 1995 года - Австрия, Финляндия и Швеция; с 2004 года - Венгрия, Чехия, Словакия, Польша, Словения, Эстония, Литва, Латвия, Мальта и Кипр; с 2007 года - Болгария и Румыния. Претендентами на вступление являются Турция и некоторые Балканские страны.
Условия вступления в состав ЕС определены в учредит. договорах, в последующих нормативных правовых актах и политических решениях, вынесенных на уровне Европейского совета («Копенгагенские критерии»). Членами ЕС могут быть только европейского государства. Они должны полностью разделять ценности, цели и принципы ЕС. Государства-кандидаты должны обладать свободной рыночной экономикой и соблюдать правила и принципы добросовестной конкуренции. Они обязаны привести свою правовую систему в соответствие с установлениями и предписаниями европейского права (acquis communautaire - правовое достояние Сообществ).
Государство, претендующее на вступление в ЕС, направляет обращение в Совет ЕС, который, действуя по рекомендации Европейской комиссии, принимает решение об открытии переговоров. Ведение переговоров возлагается на Европейскую комиссию. Государства-кандидаты получают соответствующие финансовые дотации и техническую поддержку. Их представители участвуют в работе органов ЕС на консультативных началах.
Работа по приёму завершается подписанием Соглашения о присоединении и Акта о вступлении в ЕС. По завершении рассмотрения на уровне институтов ЕС решение передаётся на усмотрение государств - членов ЕС. Ратификация должна иметь место не только во всех государствах-членах, но и в государствах-кандидатах. Все акты о присоединении содержат многочисленные оговорки и временные ограничения, особенно в том, что касается реализации четырёх свобод, связанных с участием в общем рынке.
Действующие учредительные акты не содержат постановлений, регулирующих порядок возможного выхода из состава ЕС. Соответствующие постановления были разработаны и включены в проект Конституции ЕС (предусматривают возможность выхода государства-члена при условии заблаговременного извещения и выполнении некоторых обязательств, связанных с членством в ЕС). Государства, вступающие в ЕС, не становятся автоматически участниками соглашений, принятых на основе концепции продвинутого сотрудничества.
ЕС и Российская Федерация являются стратегическими партнёрами, между ними подписано Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве (1994, вступило в силу с 1 декабря 1997 года), базирующееся на «воплощении общих ценностей, лежащих в основе двустороннего сотрудничества». Отношения ЕС - РФ развиваются в рамках стратегии развития отношений на среднесрочную перспективу (2000-2010), которая предполагает «построение единой Европы без разделительных линий». В РФ действует представительство ЕК, а при ЕС - постоянное представительство РФ.