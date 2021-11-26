ДОЙЧЕ ПРЕССЕ-АГЕНТУР

ДОЙЧЕ ПРЕССЕ-АГЕНТУР (ДПА) - крупнейшее информационное агентство в Германии .

Штаб-квар­ти­ра - в городе Гам­бург. Ос­но­ва­но 18.08.1949 года в городе Гос­лар (пер­вые со­об­ще­ния - 01.09.1949 года). Це­ль Дойче Прессе Агентур - сбор, пе­ре­ра­бот­ка и рас­про­стра­не­ние но­во­ст­ных, ар­хив­ных и ил­лю­ст­ра­тив­ных ма­те­риа­лов. В среднем еже­днев­но Дойче Прессе Агентур со­би­ра­ет свыше 800 по­ли­тических, эко­но­мических, куль­тур­ных и других со­об­ще­ний и около 350 фо­то­ма­те­риа­лов со все­го ми­ра (2004 год).

С 1988 года поль­зу­ет­ся ус­лу­га­ми толь­ко собственных кор­рес­пон­ден­тов. Рас­про­стра­ня­ет ин­фор­ма­цию на немецком, английском, ис­пан­ском и арабском язы­ках. В Гер­ма­нии на­хо­дит­ся 12 ре­гио­наль­ных от­де­лов Дойче Прессе Агентур и бо­лее 50 бю­ро. Име­ет пред­ста­ви­тель­ст­ва в 80 стра­нах. Главный офис английской служ­бы Дойче Прессе Агентур рас­по­ла­га­ет­ся в городе Корк (Ир­лан­дия), испанской служ­бы - в Бу­энос-Ай­ре­се и Мад­ри­де, арабской служ­бы - в Каи­ре.

Дойче Прессе Агентур ра­бо­та­ет в тес­ном кон­так­те с австрийскими и швейцарскими ин­фор­мационными агент­ст­ва­ми. В шта­те Дойче Прессе Агентур свыше 800 со­труд­ни­ков, бюд­жет - 94 миллиона ев­ро (2004 год). Дойче Прессе Агентур дек­ла­ри­ру­ет свою не­за­ви­си­мость от по­ли­тических пар­тий, ор­га­ни­за­ций, эко­но­мических и фи­нан­со­вых групп, пра­ви­тель­ст­ва .

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