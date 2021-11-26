АВСТРИЙСКАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ (АНП; нем. Osterreichische Volk-spartei, OVP)

Одна из ведущих политических партий Австрии .

Создана 17.04.1945 Л. Куншаком, Ф. Хурдесом, Л. Фиглем, Ю. Рабом и др. Предшественницей АНП является Христианско-социальная партия, от которой АНП дистанцировалась на своем учредительном съезде, признав существование австрийской нации. Первую программу АНП («15 руководящих принципов») сменила Зальцбургская программа (1972), дополненная в 1985 «Манифестом будущего». Новая программа — «Программа принципов АНП» — принята в 1995. В своих программных документах АПН заявляет о приверженности принципам христианской демократии , либерального государства, «экономико-социального рыночного хозяйства». В 1947–1966 входила в правительственную коалицию с СПА («Большая коалиция»), играя там ведущую роль. В 1966 сформировала однопартийное правительство во главе с канцлером Й. Клаусом, но, потерпев поражение на парламентских выборах 1970, ушла в оппозицию. В 1986–2000 вновь входила в коалицию с СПА, но уже на правах младшего партнера. В 2000, после провала коалиционных переговоров с СПА, сформировала правительство с праворадикальной Австрийской партией свободы , после раскола АПС в 2005 — с «Союзом за будущее Австрии». С 2007 — вновь в коалиции с СПА. Организационно делится на 6 самостоятельных союзов: Австрийский союз рабочих и служащих, Крестьянский союз, Союз пенсионеров, Женское движение, Союз промышленников, а также молодежную организацию. Председатели партии: Л. Куншак (1945), Л. Фигль (1945–1952), Ю. Рааб (1952–1960), А. Горбах (1960–1963), Й. Клаус (1963–1970), Х. Витальм (1970–1971), К. Шляйнцер (1971–1975), Й. Таус (1975–1979), А. Мок (1979–1989), Е. Бусек (1991–1995), В. Шюссель (1995–2008), Й. Проль (с 28.11.2008).

Автор статьи: И. А. Кукушкина.

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