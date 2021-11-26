НЕГРИН ЛОПЕС Хуан

Испанский политический и государственный деятель, премьер-министр Второй республики в Испании в 1937-1939 гг. В 1906 г. получил степень бакалавра в частном колледже. В 1912 г. получил степень доктора медицины. Преподавал в Лейпцигском университете. Женился на пианистке М. Фидельман-Бродской – из семьи выходцев из России (когда он стал государственным руководителем, тесно сотрудничавшим с СССР, считалось, что он женат на «русской»). С 1916 г. работал в Испании, стал одним из ведущих испанских физиологов. В 1920 г. защитил докторскую диссертацию. С 1922 г. – профессор Центрального университета Мадрида. В 1929 г. вступил в Испанскую социалистическую рабочую партию. В 1931–1939 гг. – депутат Кортесов. В политике ориентировался на И. Прието. 4 сентября 1936 – 9 мая 1937 гг. – министр финансов в правительстве Ф. Ларго Кабальеро . Обеспечил передачу СССР золотого запаса Испании в счет уплаты военной помощи (см. «операция Х»).

С 17 мая 1937 г. – премьер-министр (сохранил также пост министра финансов). Проводил политику, направленную на укрепление государственных структур и ослабления производственного и территориального самоуправления, в том числе в Каталонии. Резкое усиление роли государства в экономике и вытеснение синдикалистских структур ухудшило социально-экономическое положение Республики и ситуацию в военном производстве.

Проводились репрессии против анархистов и «троцкистов». Была разгромлена Объединенная марксистская рабочая партия, ее лидер А. Нин был убит при участии сотрудников НКВД, получивших свободу действия в Испании. 31 июля в Республике была провозглашена свобода совести. 7 августа были открыты первые церкви (в июле 1936 г. они были закрыты вооруженными сторонниками Народного фронта и анархистами). Перенес резиденцию правительства из Валенсии в Барселону.

Первоначально Негрин тесно сотрудничал с И. Прието , который стал министром обороны. Из-за неудач в войне И. Прието разуверился в возможности победы и 30 марта 1938 г. покинул правительство. Негрин сблизился с коммунистами ради продолжения защиты республики.

6 апреля 1938 г. было сформировано новое правительство Негрина. На этот раз правительство формировали не партии и организации коалиции, а лично Негрин, подбиравший в свою команду политиков из разных организаций. Негрин также занял пост министра обороны.

16 августа 1938 г. правительство покинули представители каталонских и баскских националистов — они протестовали против наступления Негрина на права автономий. Каталонию в правительстве стала представлять прокоммунистическая Объединенная социалистическая партия Каталонии.

1 мая 1938 г. Негрин выступил с 13 пунктами программы правительства. Документ уже не исходил из неизбежности военной победы и предлагал решить вопрос о послевоенном устройстве Испании путем плебисцита. Правительство гарантировало право частной собственности и обещало компенсации иностранному капиталу. Негрин предлагал отказаться после войны от репрессий. Это было первое предложением компромисса Франко, сделанным в завуалированной форме. Также среди пунктов были заведомо неприемлемые для Франко: провозглашение Испании народно-демократической республикой, аграрная реформа, свобода совести и др. Эту речь, как и дальнейшие инициативы подобного рода, Франко оставил без ответа.

В ходе Каталонской операции покинул Барселону. 1 февраля 1939 г., по пути во Францию, Негрин выступил в Фигересе перед депутатами кортесов и выдвинул только три условия прекращения сопротивления – независимость страны, проведение выборов и отказ от преследований противников после войны. Однако Франко ответил очередным отказом на этот жест отчаяния. 13 февраля он объявил, что наказанию подлежат все, кто занимался «подрывной деятельностью» с октября 1934 г. и препятствовал «правительству националистов». 8 февраля Негрин отступил во Францию. Однако, в отличие от многих республиканских политиков, оставшихся во Франции, Негрин 10 февраля вернулся в Испанию. В условиях мятежа Касадо 6 марта покинул Испанию.

С марта 1939 г. находился в эмиграции. С 1940 г. жил в Великобритании . До 17 августа 1945 г. считался премьер-министром Республики в эмиграции (хотя и не общепризнанным республиканцами). В 1946 г. исключен из ИСРП (реабилитирован в 2008 г.). После Второй мировой войны жил во Франции.

Исторические источники:

Коминтерн и гражданская война в Испании. М., 2001.

Автор статьи: Шубин А.В.