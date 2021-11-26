ИСПАНСКАЯ ФАЛАНГА

Испанская фаланга - политическая партия в Испании, основанная 29 октября 1933 Хосе Антонио Примо де Риверой.

На выборах, проходивших в два тура, 19 ноября и 3 декабря 1933, И. ф. досталось одно депутатское место, которое занял Примо де Ривера. 4 марта 1934 И. ф. объединилась с Хунтой наступления национал-синдикализма (ХОНС) Р. Ледесмы Рамоса. Новое объединение приняло символику ХОНС — скрещенные пучок стрел и ярмо (знак был заимствован из герба Католических королей Изабеллы I и Фердинанда II ), красно-черно-красное знамя, националистические лозунги: «Арриба!» («Возвысься!») и «Испания — единая, великая и свободная» и пр. Партия стала создавать боевые группы, к ноябрю 1934 была выработана программа И. ф. и ХОНС, основными целями провозглашались восстановление единства страны, уничтожение марксизма, борьба с парламентаризмом, уважение религиозных традиций.

Партия И. ф. и ХОНС приняла активное участие в событиях 17—18 июля 1936 и в последовавшей за ними Гражданской войне в Испании 1936—1939 на стороне мятежников. Лидер И. ф. и ХОНС, Х. А. Примо де Ривера, содержавшийся в тюрьме после победы Народного фронта 16 февраля 1936, был обвинен в заговоре против Второй республики и расстрелян в ноябре 1936. В период правления Ф. Франко он стал одним из главных символов и героев франкизма.

После 1936 лидером И. ф. и ХОНС стал М. Эдилья, однако вскоре он был отстранен от руководства за излишнюю самостоятельность и впоследствии заключен под стражу. 19 апреля 1937 был опубликован декрет о слиянии фалангистов, традиционалистов (карлистов) и других правых сил, поддерживавших Ф. Франко, в Испанскую фалангу традиционалистов и хунт национал-синдикалистского наступления. Согласно новому уставу партии, И. ф. являлась правящей и единственно законной партией франкистской Испании, а Франко — верховным каудильо (вождем) движения, ответственным только «перед Богом и историей». На протяжении всего периода франкизма члены И. ф. составляли большинство в правительствах страны. И. ф. не была внутренне единой, противоречия сохранялись между старыми и новыми членами, вступившими в партию после прихода к власти Ф. Франко, между сторонниками католической Испании и антиклерикалами и пр. После окончания Второй мировой войны активно противостояла католической организации «Опус деи», принимавшей участие в политической и экономической жизни страны.

Под эгидой И. ф. были образованы Испанский университетский профсоюз; «Женская секция», которую возглавляла Пилар Примо де Ривера, сестра Хосе Антонио; «Фронт молодежи».

С 1956 в официальных документах И. ф. стала называться Национальным движением. 1 апреля 1977 Национальное движение было распущено, И. ф. де-факто прекратила свое существование, многие ее члены вступили в созданную М. Фрагой Иррибарне правоцентристскую партию Народный альянс. Неофалангистские партии, использующие символику и название И. ф., не оказывают заметного влияния на политическую жизнь современной Испании.

Лит.: Payne S. The Franco regime. 1936—1975. London, 2000. Rodríguez Jiménez J. L. Historia de la Falange Española de las JONS. Madrid, 2000. Пожарская С. П. Ф. Франко и его время. М., 2007.