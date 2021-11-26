АБАД ДЕ САНТИЛЬЯН ДИЕГО

АБА́Д ДЕ САНТИЛЬЯ́Н ДИЕ́ГО (настоящее имя - Синесио Баудилио Гарсиа Фернандес) - испанский анархо-синдикалистский активист, теоретик и писатель.

В 1905 году вместе с родителями уехал в Аргентину . В 1912 году вернулся в Испанию, закончил бакалавриат в Леоне, в 1915 году поступил в Мадридский университет , где изучал философию и литературу. Принимал участие во всеобщей забастовке 1917 года (смотрите Кризис 1917 в Испании), был заключен в тюрьму на 1,5 года. После освобождения в 1918 году эмигрировал в Аргентину. Вступил в анархистский рабочий профцентр - Рабочую федерацию аргентинского региона (ФОРА), стал одним из редакторов ее газеты «Ла Протеста». В этот период Абад де Сантильян активно пропагандирует концепцию «рабочего анархизма», выступая с критикой идеологической нейтральности профсоюзов («нейтрального синдикализма»), открытых для всех трудящихся, независимо от их взглядов и убеждений. Одновременно отвергает создание идейно-политических организаций анархистов, отстаивая создание массового «анархистского рабочего движения», которое было призвано соединить форму профсоюза с четкостью позиции и целей, характерной для идейной организации анархистов . Согласно воззрениям ФОРА, основу будущего безгосударственного общества «анархистского коммунизма» должны были составлять не рабочие профсоюзы, а объединенные в федерацию вольные территориальные коммуны , «свободные ассоциации» производителей и потребителей.

После военного переворота генерала Хосе Феликса Урибуру (6 сентября 1930 года) Абад де Сантильян был приговорен к смертной казни, однако сумел укрыться в Уругвае, а затем нелегально скрывался в Аргентине. В 1933 году вернулся в Испанию и поселился в Барселоне, где вступил в Иберийскую федерацию анархистов (ФАИ), создав анархистскую группу «Нервио». В 1935 году являлся секретарем Полуостровного комитета ФАИ, в 1935-1936 годах - редактором ведущих анархистских и анархо-синдикалистских изданий «Солидаридад обрера», «Тьерра и либертад», «Тьемпос нуэвос». В этот период Абад де Сантильян отошел от прежних взглядов, характерных для ФОРА; в работе «Экономический организм революции» отстаивал принципы европейского анархо-синдикализма и модель будущего общества, основанного на федерации рабочих профсоюзов.

Во время Гражданской войны в Испании 1936-1939 годов Абад де Сантильян выступил против немедленного провозглашения анархистского «либертарного коммунизма» и высказался за временный союз с другими антифашистскими силами. Как представитель ФАИ и Национальной конфедерации труда (НКТ), занимался вопросами организации рабочего ополчения (милиций) в коалиционном Центральном комитете антифашистских милиций Каталонии (июль-октябрь 1936 года). Занимал пост советника (министра) по делам экономики в коалиционном антифашистском правительстве автономной Каталонии - Женералитате (Гениралидаде) (декабрь 1936 года - апрель 1937 года), пытался добиться лучшей координации деятельности самоуправляющихся предприятий, перешедших под управление профсоюзов.

В период проживания в Аргентине в 1939-1977 годах Абад де Сантильян издавал анархистские газеты и журналы, написал серию статей по истории аргентинского и испанского рабочего движения, выступал с критикой перонизма . В 1977 году вернулся в Испанию, написал мемуары.