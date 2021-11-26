ЖОЛИО-КЮРИ
Французские физики и общественные деятели, супруги, иностранные члены-корреспонденты АН СССР.
В 1934 открыли искусств. радиоактивность, вызываемую альфа-частицами, и получили ряд искусств. радиоактивных изотопов; за эти работы удостоены Нобелевской премии (1935). Их исследования ядерных реакций при бомбардировке лёгких ядер альфа-частицами и излучения бериллия, образующегося в этих реакциях, способствовали открытию Дж. Чедвиком нейтронов. Ж.-К. также исследовали аннигиляцию и рождение электронно-позитронных пар, открыли позитронную радиоактивность и др.
Фредерик Жолио-Кюри (19.3.1900, Париж – 14.8.1958, там же), чл. Парижской АН (1943) и Лондонского королевского об-ва (1946). До 1934 носил фамилию Жолио. Окончил Школу физики и прикладной химии (1923). Ученик П. Ланжевена. Работал в лаборатории М. Склодовской-Кюри в Ин-те радия. В 1926 женился на её дочери Ирен. В 1930 защитил докторскую диссертацию. С 1935 преподавал в Парижском ун-те, с 1937 проф. Коллеж де Франс, где организовал лабораторию ядерной физики и химии. Возглавлял лабораторию ядерного синтеза в Нац. центре науч. исследований Франции (с 1937). С 1946 Верховный комиссар организованного им Комиссариата по атомной энергии; многое сделал для развития атомной науки и техники Франции. Построил первый франц. циклотрон, руководил созданием проекта, строительством и запуском (дек. 1948) третьего в мире ядерного реактора. В 1950 отстранён франц. правительством от руководства Комиссариатом по атомной энергии и выведен из его состава (после отказа от участия в разработке ядерного оружия). С 1956 возглавлял кафедру Склодовской-Кюри в Парижском ун-те, Ин-т радия и строительство Ин-та ядерной физики в Орсе. Исследовал свойства нейтронов, предсказал их нестабильность (1934), одним из первых указал на возможность использования нейтронов для получения ядерной энергии. Почти одновременно с О. Ганом и Ф. Штрассманом открыл реакцию деления ядер урана при бомбардировке их нейтронами и в 1939 впервые определил ср. число вторичных нейтронов в этой реакции (совм. с сотрудниками). Показал возможность осуществления цепной реакции деления урана с выделением огромной энергии. В 1939 начал работы по сооружению ядерного реактора на тяжёлой воде, которые были прерваны оккупацией Франции фашистской Германией. Под его руководством запасы тяжёлой воды были переправлены в Великобританию. Активный участник Движения Сопротивления. Президент Всемирной федерации науч. работников (с 1946) и об-ва «Франция – СССР» (с 1947); пред. ВСМ (с 1950). Активный участник междунар. движения сторонников мира. Чл. ЦК Франц. коммунистич. партии (с 1956). Междунар. Ленинская пр. «За укрепление мира между народами» (1951). Кавалер ордена Почётного легиона.
Ирен (12.9.1897, Париж – 17.3.1956, там же). Дочь П. Кюри и М. Склодовской-Кюри. Окончив Парижский ун-т (1920), начала работать в лаборатории матери, после смерти которой (1934) заняла её кафедру в Парижском ун-те. В 1936 помощник статс-секретаря по н.-и. делам во франц. правительстве. Активный участник Движения Сопротивления. В 1939 совм. с югосл. физиком П. Савичем установила, что одним из продуктов распада урана при его облучении нейтронами является лантан (а не трансурановый элемент, как полагали ранее); этот факт сыграл важную роль в становлении ядерной физики. С 1946 работала в Комиссариате по атомной энергии, выведена из него вместе с мужем. Чл. ВСМ (с 1950), участник Междунар. женского конгресса (1945) и движения сторонников мира. Кавалер ордена Почётного легиона.