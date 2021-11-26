ЖИД АНДРЕ

ЖИД АНДРЕ - французский писатель.

Сын про­фес­со­ра пра­ва. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние . В 1920-1930-х годах ак­тив­но про­по­ве­до­вал ле­вые идеи, уча­ст­во­вал в па­ци­фи­ст­ских ми­тин­гах; в 1936 году по­се­тил СССР, по­сле че­го раз­оча­ро­вал­ся в со­циа­ли­стических идеа­лах. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны жил в эмиг­ра­ции в Северной Аф­ри­ке. Пер­вые по­этические сборники на­пи­са­ны под влия­ни­ем сим­во­лиз­ма [«Сти­хо­тво­ре­ния Ан­д­ре Валь­те­ра» («Les poésies d’André Walter», 1887), «Тет­ра­ди Ан­д­ре Валь­те­ра» («Les cahiers d’André Walter», 1891)]. Ав­тор эс­те­тических тру­дов, в ко­то­рых от­стаи­вал идею эли­тар­но­сти ис­кус­ст­ва [«Трак­тат о Нар­цис­се» («Le traité du Narcisse», 1891), «Лю­бов­ное стрем­ле­ние» («La ten­tative amoureuse», 1893) и др.]. Ли­рическая по­эма в про­зе «Яс­т­ва зем­ные» («Les nourritures terrestres», 1897), пси­хо­ло­гические ро­ма­ны «Им­мо­ра­лист» («L’Immo­raliste», 1902, в русском переводе - «Без­нрав­ст­вен­ный», 1923), «Тес­ные вра­та» («La porte étroite», 1909), «Иза­бел­ла» («Isa­belle», 1911), «Под­зе­ме­лья Ва­ти­ка­на» («Les caves du Vatican», 1914), «Пас­то­раль­ная сим­фо­ния» («La symphonie pa­s­torale», 1919) и др., где те­ма про­ти­во­стоя­ния ду­ха и пло­ти и при­зы­вы к эс­тет­ст­вую­ще­му амо­ра­лиз­му со­че­та­ют­ся с рас­су­ж­де­ния­ми о сво­бо­де во­ли, от­ра­зи­ли ув­ле­че­ние Жида твор­че­ст­вом Ф.М. Дос­то­ев­ско­го и Ф. Ниц­ше . Сре­ди других про­из­ве­де­ний Жида - опи­са­ния пу­те­ше­ст­вий, ис­сле­до­ва­ния твор­че­ст­ва Дос­то­ев­ско­го [книга «Дос­то­ев­ский» («Dostoїevs­ky», 1923)], ав­то­био­гра­фические тек­сты [ро­ман «Ес­ли зер­но не ум­рёт» («Si le grain ne meurt», vol. 1-3, 1924), «Днев­ник» («Jo­urnal», издания 1939, 1946, 1949)], а так­же ро­ман «Фаль­ши­во­мо­нет­чи­ки» («Les faux-mon­nayeurs», 1925, русский перевод 1926 года), ко­то­рый сво­ей изы­скан­ной по­эти­кой пред­вос­хи­тил «но­вый ро­ман». В 1930-е годы в СССР твор­че­ст­во Жида вы­со­ко це­ни­лось, од­на­ко по­сле по­яв­ле­ния книг «Воз­вра­ще­ние из СССР» («Retour de l’U. R. S. S.», 1936) и «По­сле­сло­вие к Воз­вра­ще­нию из СССР» («Retouches а̀ mon Retour de l’U. R. S. S.», 1937), вос­при­ня­тых как кле­ве­та, его про­из­ве­де­ния на­дол­го пе­ре­ста­ли из­да­вать. Но­бе­лев­ская премия. (1947).

Сочинения:

Romans, récits et soties, œuvres lyriques. P., 1993;

Из­бран­ные про­из­ве­де­ния. М., 1993;

Собрание сочинений М., 2002. Т. 1-7.