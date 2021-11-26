ДАН

Язык народа дан.

Рас­про­стра­нён на за­па­де Кот-д’Ивуара (ивуа­рий­ское назв. язы­ка – яку­ба), на се­ве­ре Ли­бе­рии (гио), в не­сколь­ких де­рев­нях на юге Гви­неи. Об­щее чис­ло го­во­ря­щих от 1 до 1,2 млн. чел. (1993, оцен­ка).

Д. от­но­сит­ся к юж. груп­пе ман­де язы­ков. На­счи­ты­ва­ет­ся до 40 диа­лек­тов толь­ко в Кот-д’Ивуаре, но­си­те­ли ко­то­рых не все­гда по­ни­ма­ют друг дру­га.

Для фо­не­тич. сис­те­мы Д. ха­рак­тер­но на­ли­чие 12–15 не­но­со­вых глас­ных и 9–12 но­со­вых; им­п­ло­зив­ных со­глас­ных; 3–5 уров­не­вых то­нов и 2–3 мо­ду­ли­ро­ван­ных (па­даю­щих). Для мор­фо­ло­гии – до 18 се­рий лич­ных ме­сто­име­ний, при по­мо­щи ко­то­рых вы­ра­жа­ют­ся па­деж, от­ри­ца­ние, вид и на­кло­не­ние гла­го­ла, фо­кус кон­тра­ста; в 1-м ли­це мн. ч. про­ти­во­пос­тав­ля­ют­ся инк­лю­зив­ные и экс­клю­зив­ные фор­мы, име­ют­ся фор­мы дв. ч. инк­лю­зи­ва (см. Инк­лю­зив, Экс­клю­зив). Су­ще­ст­ви­тель­ные под­раз­де­ля­ют­ся на фор­маль­ные клас­сы от­но­си­тель­ных (со зна­че­ни­ем не­от­чу­ж­дае­мой при­над­леж­но­сти) и ав­то­се­ман­тич­ных (со зна­че­ни­ем от­чу­ж­дае­мой при­над­леж­но­сти), рас­пре­де­ле­ние по ко­то­рым лек­си­ка­ли­зо­ва­но в боль­шей ме­ре, чем в ман­ден язы­ках. В хо­де слия­ния не­ко­то­рых су­ще­ст­ви­тель­ных с по­сле­ло­га­ми об­ра­зу­ют­ся па­деж­ные ло­ка­тив­ные фор­мы.

Фор­ми­ру­ют­ся 3 письм. нор­мы: гио в Ли­бе­рии; зап. яку­ба (на ос­но­ве диа­лек­та бло) и вост. яку­ба (на ос­но­ве диа­лек­та гу­эта) в Кот-д’Ивуаре. Это ве­дёт к фор­ми­ро­ва­нию трёх лит. форм язы­ка Д. Диа­лект кла (Кот-д’Ивуар), на­хо­дя­щий­ся в ок­ру­же­нии язы­ка мау (относится к язы­кам манден), мо­жет сфор­ми­ро­вать­ся как чет­вёр­тый нор­ма­тив­ный ва­ри­ант.

Пись­мен­ность со 2-й пол. 20 в. на ос­но­ве лат. гра­фи­ки, то­ны обо­зна­ча­ют­ся знач­ка­ми в пре­по­зи­ции или пост­по­зи­ции к сло­ву (яку­ба) или ди­ак­ри­ти­че­ски­ми зна­ка­ми (гио).

Автор статьи: В. Ф. Вы­дрин

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)