ВУЛФ ВИРДЖИНИЯ

Британская писательница, литературный критик, одна из первых авторов, применивших в своих произведениях т.н. «поток сознания» (англ. stream of consciousness).

Ранние годы

Родилась в семье известного писателя и литературного критика Лесли Стивена и натурщицы Джулии Принсепии Джаксон. Крестным отцом Аделины стал американский поэт Джеймс Рассел Лоуэлл. У Вирджинии были родные старшая сестра Ванесса и братья Тоби и Эдриан, а также сводные Джордж, Стелла, Дакворт (по материнской линии) и Лора (со стороны отца). Дети Стивенов росли в творческой и интеллектуальной среде, общались с выдающимися литераторами, фотографами, юристами и т.д. В творчестве Вулф ранние годы ее жизни нашли свое отражение в таких работах как «Воспоминания» (1908), «Зарисовки прошлого» (1940), «Лесли Стивен» (1932), «На маяк» (1927).

Вирджиния получила начальное образование дома, где ее преподавателями стали отец и мать. Как и ее сестра Ванесса, она обучалась английской и классической литературе, языкам, истории, математике и игре на фортепиано. Методическую основу ее образовательной программы составили шедевры мировой литературы, входившие с собрание семейной библиотеки. С 1891 г. в подражание журналу Тит-Битс сестры стали издавать «Гайд Парк Гейт Ньюс», где публиковались заметки о событиях в жизни их семьи. Традиция запечатления повседневности была продолжена Вирджинией осознанно «впервые в по-настоящему прожитом году моей жизни» (1897), когда она стала вести дневник. Атмосфера любящей семьи как ширмы, преуспевающих родителей, дома как интеллектуального центра и места собраний выдающихся людей своего времени, дома как части уходящей викторианской эпохи, дома как пространства стали отправной точкой как цельного формирования личности Вирджинии, так и важным лейтмотивом в ее творчестве.

Внезапная кончина матери в 1895 г. разделила жизнь Вирджинии на «до и после». Случившийся с ней первый нервный срыв спровоцировал развитие депрессии. Вскоре взявшая на себя заботы о семье старшая сводная сестра Стелла умерла (1897), в 1904 г. после продолжительной болезни скончался отец Вирджинии. Период с 1897 по 1904 гг. она назвала «семь несчастных лет». Смерть отца окончательно подкосила психологическое здоровье Вулф. Тем не менее, в эти годы она сумела пройти обучение на женских курсах Королевского колледжа в Лондоне.

Становление

После смерти отца в 1904 г. Вирджиния вместе с семьей отправилась на побережье в Уэльс. Как она впоследствии отметила в своем дневнике, именно там в феврале 1904 г. она осознала, что ее предназначение – стать писателем. В апреле того же года она посетила Францию и Италию. Однако смена обстановки не пошла ей на пользу: 10 мая 1904 г. она совершила первую попытку самоубийства. Вскоре Стивены продали напоминавший о родителях и детстве дом, и Вирджиния вместе с Ванессой поселилась в доме №46 на Гордон-Сквер в Блумсбери. В 1905 г. Вирджиния стала преподавать в вечерней школе. В 1907 г. Ванесса вышла замуж, и Вирджиния была вынуждена вместе с братом Эдрианом переехать в новый дом. Несмотря на новый статус, сестры оставались близки. Ванесса отличалась передовыми взглядами на роль женщины в обществе, проповедуя эмансипацию в разных сферах жизни. Её идеи оказали значительное влияние на формирование Вирджинии. В 1910 г. сестры совместно с другими английскими писателями и литературными деятелями основали «Кружок Блумсбери». Некоторые его члены, в том числе и Вирджиния, участвовали в мистификации-розыгрыше Королевского военно-морского флота, состоявшем в посещении флагманского корабля якобы делегацией абиссинской королевской семьи. Членов «группы Блумсбери» объединял принцип художественного поиска, исследование новых литературных форм, отстаивание независимости личности во всех сферах жизни.

В 1912 г. Вирджиния вышла замуж за писателя Леонарда Вулфа. Вероятно, свадьба стала очередным катализатором для депрессивного состояния Вирджинии, т.к. в 1913 г. она предприняла очередную попытку самоубийства. С этого времени Леонард взял на себя заботы о ментальном здоровье супруги. В частности, он оказывал ей неоценимую поддержку в работе над ее первым романом «По морю прочь», который был опубликован в 1915 г. В 1917 г. супруги Вулф основали издательский дом Хогарт-Пресс. Первыми публикациями издательства стали «Две истории» Вирджинии и «Три еврея» Леонарда. Помимо собственных сочинений, пара издавала работы Т. Элиота, Ванессы Бэлл и др. современных литераторов.

Творчество

В 1920-е Вирджиния работала над романами «Миссис Дэллоуэй» (1925), «На маяк» (1927), «Орландо» (1928). «Миссис Дэллоуэй» стала одним из первых произведений, где композиция романа строится на т.н. «потоке сознания» как принципе повествования, т.е. каждая сцена описывается через призму мыслительного процесса того или иного персонажа. Особенностью книги стали наплывающие друг на друга мысли, отсутствие границ между косвенной и прямой речью, неуловимые оттенки чувств, переплетение внутреннего и внешнего, словом, воссоздание психологической реальности. Вулф «вскрывает голову персонажа» и впускает читателя в мир сознательного и интуитивного, переплетая реальность читателя и реальность персонажа. Роман «Орландо» стал не менее знаковым в творчестве писательницы. Своеобразная пародия на биографические сочинения стала стилистической ширмой для исследования места художника в обществе, философии времени и осмыслении современных социальных процессов.

В 1930-е Вулф продолжила издательскую и литературную деятельность. Наиболее значительными произведениями этого периода стали роман «Волны» (1931) и «Флаш» (1933). Последней работой писательницы стал роман «Между актами» (1941). Завершение работы над этим автобиографичным произведением, события II Мировой войны , разрушение дома в Лондоне в ходе бомбардировок, а также холодный прием последнего романа негативным образом сказались на ментальном здоровье Вулф. 28 марта 1941 г. Вирджиния утопилась в реке Уз неподалеку от своего дома в Сассексе.