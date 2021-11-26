ВАН ГОВЭЙ

ВАН ГОВЭЙ - китайский историк, филолог и театровед.

Профессор Пе­кин­ско­го университета (с 1925 года).

За­ни­мал­ся изу­че­ни­ем най­ден­ных в 1899 году инь­ских «га­да­тель­ных над­пи­сей».

Опуб­ли­ко­вал ряд ра­бот об изу­че­нии древне-китайских над­пи­сей на брон­зе и на кос­тях, по ис­то­рии Ки­тая в древ­но­сти и в Сред­не­ве­ко­вье и ряд ис­точ­ни­ко­ведческих тру­дов. Яв­лял­ся од­ним из луч­ших зна­то­ков древне-китайской эпи­гра­фи­ки.

За­ни­мал­ся ис­то­ри­ей мон­го­лов и их взаи­мо­от­но­ше­ний с Ки­та­ем. Ре­конст­руи­ро­вал текст древ­ней хро­ни­ки «Чжу шу цзи нянь».

Внёс так­же зна­чительный вклад в изу­че­ние китайской клас­сической дра­мы. Его ра­бо­та «Ис­то­рия сун­ской и юань­ской дра­мы» (1915 год) пред­став­ля­ет со­бой пер­вое в ми­ро­вой нау­ке сис­те­ма­тическое ис­сле­до­ва­ние ран­них пе­рио­дов раз­ви­тия клас­сического китайского те­ат­ра.

Убе­ж­дён­ный мо­нар­хист, Ван Говэй по­кон­чил с со­бой (уто­пил­ся), ко­гда в Пе­кин во­шла рес­пуб­ли­кан­ская ар­мия Го­минь­да­на .

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