ВАН ГЕННЕП Арнольд

ВАН ГЕННЕП Арнольд - французский антрополог и фольклорист.

Окон­чил Национальную шко­лу восточных язы­ков (где изу­чал егип­то­ло­гию и арабский язык) и Прак­тическую шко­лу выс­ших ис­сле­до­ва­ний при Сор­бон­не. За­ни­мал­ся срав­ни­тельным изу­че­ни­ем эт­но­гра­фии и ре­ли­гий на­ро­дов ми­ра. Ис­пы­тал влия­ние Дж. Фрэ­зе­ра.

Ввёл в на­учный обо­рот по­ня­тие об­ря­дов пе­ре­хо­да, или пе­ре­ход­ных об­ря­дов, ис­сле­до­ва­ние ко­то­рых [«Об­ря­ды пе­ре­хо­да» («Rites de passa­ge», 1909)] при­нес­ло ему все­мир­ную из­вест­ность.

В 1912-1915 годы воз­глав­лял ка­фед­ру эт­но­гра­фии и срав­нительной ис­то­рии ци­ви­ли­за­ций в университете Не­вша­те­ля, был ор­га­ни­за­то­ром Первого Ме­ж­ду­народного кон­грес­са эт­но­ло­гии и эт­но­гра­фии 1914 года. С 1920-х годов за­ни­мал­ся иссле­до­ва­ни­ем обы­ча­ев и фольк­ло­ра фран­цу­зов. В про­ти­во­по­лож­ность пе­ре­жит­кам эво­лю­цио­ни­ст­ской тео­рии и по­ло­же­ни­ям ис­то­ри­че­ской шко­лы фольк­ло­ри­сти­ки, Ван Геннеп изу­чал современную народную куль­ту­ру в её ди­на­миз­ме, под­чёр­ки­вал важ­ность со­ци­аль­ной и пси­хо­ло­гической функ­ций об­ря­да (так называемый био­ло­гический ме­тод), не­об­хо­ди­мость изу­че­ния жи­вых фак­тов в ес­тественной сре­де. Под влия­ни­ем ис­то­ри­ко-гео­гра­фической (фин­ской) шко­лы фольк­ло­ри­сти­ки пред­при­нял ши­ро­кое ан­ке­ти­ро­ва­ние и кар­то­гра­фи­ро­ва­ние фак­тов французской на­род­ной куль­ту­ры, вы­де­лил в ней ло­каль­ные зо­ны и изу­чал взаи­мо­влия­ние (диф­фу­зию) ме­ж­ду ни­ми.

Ос­но­ва­тель журналов «Ré vue des é tudes ethno­gra­phiques et sociologiques», «Ré­vue d’ethno­graphie et de sociologie», «Nouvelle révue des traditions popu­laires».

Пре­зи­дент Французского эт­но­гра­фического обществава (1952 год).

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