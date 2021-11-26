ВАЛЕРИ ПОЛЬ
ВАЛЕРИ ПОЛЬ - Французский поэт, эссеист, философ.
Учился в университете города Монпелье (1888 год).
Под влиянием Ж.К. Гюисманса и П. Верлена начал писать стихи [первая публикация в 1889 году; ранняя поэзия Валери собрана в книге «Альбом старых стихов» («Album de vers anciens», 1920)], но в 1892 году оставил поэзию.
Переехав в Париж (1894 год), Валери посещал С. Малларме, дружил с П. Луи, А. Жидом. Вёл дневник, из которого выросли публикации его эссеистического цикла «Тетради» («Cahiers», 1921-1949), в т.ч. «Румбы» («Rhumbs», 1926), «Смесь» («Variété», 1924-1944), а также философско-эстетические тексты «Вечер с господином Тэстом» («La Soirée avec Monsieur Teste», 1894), «Введение в систему Леонардо да Винчи» («Introduction à la méthode de Léonard de Vinci», 1895), посвящённые темам активности духа, границ сознания, искусства самонаблюдения.
В 1912 году Валери вновь обратился к поэзии. Славу Валери принесла поэма «Юная парка» («La jeune Parque», 1917). Поэма «Морское кладбище» («Le Cimetiére marin», 1920), поэтические сборники «Оды» («Odes», 1920) и «Чары» («Charmes», 1922), неоконченная драматическая феерия «Мой Фауст» («Mon Faust», опубл. в 1945) характеризуют Валери как приверженца особым образом трактованного символизма, «средиземноморского язычника», осмысляющего столкновение творческой воли с эросом, круговорот жизни и смерти, образ Нарцисса как олицетворения поэзии.
Валери – автор ряда эссе о кризисе европейской культуры, о «чистой поэзии», философии танца, о соотношении в творчестве классического и романтического начал: «Кризис духа» («La crise de l’esprit», 1919), «Душа и танец» («L’ Âme et la danse», 1921), «Положение Бодлера» («Situation de Baudelaire», 1924), «Триумф Мане» («Triomphe de Manet», 1932) и прочие Сочинения Валери переводились на русский язык с 1936 года.