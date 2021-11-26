УОЛЛИС АЛЬФРЕД

Художник-самоучка, яркий представитель т.н. наивного искусства .

Биография

Происходил из простой бедной семьи. Еще маленьким мальчиком ходил в море, исполняя обязанности юнги. Окончил школу, после чего обучался плести корзины. В 1870-х годах стал моряком торгового судна. В 1880-е переквалифицировался в рыбаки, для глубоководной рыбалки ходил на шхуне между Пензансом и Ньюфаундлендскими островами. В 20-летнем возрасте сочетался браком с Сьюзен Уорд, которая была старше Уоллиса на 21 год и имела пятерых детей от предыдущего брака. Альфред продолжал ходить на шхуне, чтобы как можно лучше обеспечить большое семейство. После смерти двоих детей он стал заниматься рыбалкой около Пензанса, не уходя далеко в море.

В 1890 году Уоллисы перебрались в корнуолльский город Сейнт-Ив. Здесь Альфред занялся собственным бизнесом, став дилером морских магазинов. Дело просуществовало довольно долго, придя в упадок к 1912 году. После этого отец семейства трудился, где придется, в частности, работая в магазине местного антиквара.

Через 10 лет Уоллис стал вдовцом. Это сильно повлияло на него и привело к занятиям живописью.

Творчество

Альфред Уоллис нигде не обучался изобразительному искусству, он был стопроцентным самоучкой. Его примитивные по исполнению, простые и наивные картины помогли отобразить его собственные переживания и впечатления. Основными сюжетами Уоллиса были знакомые ему темы морской жизни и труда рыбаков, мира, частью которого был он сам, а также повседневная корнуолльская жизнь. Это были пейзажи и жанровые сценки, которые были по сути воспоминаниями Альфреда о своей жизни и звучали искренне и чисто. Его работы не знали законов перспективы и создавались без каких-либо исправлений, что привносило в них детскость и очарование. Основными материалами для Уоллиса служили обычный картон от различных упаковок, доски или консервные банки, сама поверхность которых влияла на получаемое изображение, а также лодочные краски, купленные в приморских лавках. Ограниченный в средствах художник пользовался подручным материалом, это также создавало его собственный стиль. Ему он не изменял никогда, даже получив известность. На это повлияло знакомство с живописцами Беном Николсом и Кристофером Вудом, приехавшими в Сейнт-Ив в конце 1920-х годов и основавшие здесь своеобразную творческую артель. Они высоко оценили самобытное и непосредственное творчество Уоллиса, что стало началом вхождения последнего в число самых новаторских английских художников 30-х годов.

Однако признание в профессиональных кругах его наивной живописи не приносило автору больших денег. Уоллис сам не слишком заботился об этом, раздаривая или продавая за бесценок свои творения. Но все же его известность повлияла на отношения с соседями и знакомыми, завидовавшими Альфреду и не верившими в его бедность. Все это по-настоящему огорчало художника.

Альфред Уоллис скончался в нищете в работном доме Мадрона в августе 1942 года. Сейчас в его доме в Сейнт-Ив все желающие могут узнать о жизни художника и познакомиться с копиями его работ (сами они хранятся в знаменитой лондонской галерее Тейт). Самобытные картины Уоллиса в наше время продаются на аукционах за десятки тысяч фунтов стерлингов.