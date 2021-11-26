СИКОРСКИЙ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ На чтение: 1 минута

Российский и американский изобретатель и авиаконструктор. Создатель первого в мире тяжелого бомбардировщика и серийного одновинтового вертолета.

Семья, образование

Игорь Сикорский родился в семье известного российского психиатра Ивана Алексеевича Сикорского. С детства увлекался авиамоделированием, в 12 лет сконструировал небольшой вертолет, с приводом от резинового жгута. В 1900-1903 годах учился в Первой Киевской Гимназии, затем, до 1906 года - в Петербургском Морском училище. В 1907 году поступил в Киевский политехнический институт, где с 1899 года существовал воздухоплавательный кружок.

Разработка самолетов

В 1908-1910 годах Сикорский разрабатывает два вертолета, однако сталкивается с техническими проблемами – на тот момент еще не существовало двигателей с нужным соотношением веса и мощности. Из-за этого Сикорский переключается на конструирование самолетов и в ближайшие несколько лет строит самолеты БиС-1, БиС-2, С-3, С-4, С-5 и С-6. На последнем самолете Сикорский установил рекорд скорости в 111 км/ч. Благодаря своим разработкам ему удалось получить должность главного конструктора авиационного отделения Русско-Балтийского вагонного завода.

На этой должности Сикорский разработал первый четырехмоторный самолет «Русский витязь». На его основе был создан «Илья Муромец» - первый в мире тяжелый бомбардировщик, активно использовавшийся в годы Первой мировой войны . «Муромец» мог нести на себе до 500 бомб, а также пушки и пулеметы. Всего было построено больше 70 самолетов данного типа. Кроме того, «Муромцы» стояли у истоков отечественной пассажирской авиации – в 1920 году именно на них стали осуществляться первые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Сарапул-Екатеринбург-Сарапул.

В 1918 году Сикорский эмигрировал во Францию, где получил от французского правительства заказ на производство 5 бомбардировщиков, однако после окончания войны он был аннулирован. В 1919 году Сикорский был вынужден эмигрировать в США. Первое время зарабатывал, преподавая математику и читая лекции о перспективах авиастроения. В 1923 году Сикорский создал компанию «Sikorsky Aeroengineering Corporation». На первых порах существенную помощь конструктору оказал Сергей Рахманинов, который выкупил акции компании на сумму около 500 долларов, а также согласился стать вице-президентом.

В 1924 году на свет вышел первый американский самолет Сикорского – S-29a, в течение нескольких последующих лет самолеты S-30, S-31, S-32, S-33, S-36,S-37, S-38. Последняя модель, выпущенная в 1927 году, стала самым массовым самолетом Сикорского, было выпущено более сотни самолетов, которые эксплуатировались 15 авиакомпаниями, а также армией Соединенных Штатов. Среди владельцев самолета были также Говард Хьюз и Чарльз Линдберг. После выпуска S-38 компания стала знаменитой и в 1929 году вошла в состав United Aircraft and Transport Corporation. После данной сделки Сикорский получил возможность сосредоточиться на конструкторской деятельности, отдав коммерческие и хозяйственные вопросы в ведение материнской компании.

Разработка вертолетов

В 1930-е годы разработкой вертолетов занимались во многих странах. Наибольшего успеха на этом поприще достиг немец Генрих Фокке, создавший в 1936 году Focke-Wulf Fw 61. В 1938 году Сенат США выделил 3 миллиона долларов на разработку вертолета для военно-воздушных сил США. К этому моменту у Сикорского уже был готов прототип его вертолета, VS-300, который был построен в 1939 году. На его основе Сикорский сконструировал XR-4, ставший первым серийным вертолетом в мире. Всего было выпущено более 130 вертолетом данной модели. С этого времени начинается эпоха массового вертолетостроения. Вскоре после Второй мировой войны разработкой вертолетов занимались уже более 300 фирм по всему миру. Компания Сикорского же стала одним из основных производителей вертолетов в Соединенных Штатах.

В 1957 году Сикорский уходит с поста главного конструктора, оставшись техническим консультантом фирмы. В 1972 году авиаконструктор скончался в городе Истон, штат Коннектикут.

Память

В честь Сикорского названа улица в Киеве, на которой расположено посольство США в Украине, а также площадь в Санкт-Петербурге. Кроме этого имя Сикорского носит астероид 10090 и кратер на обратной стороне Луны. Памятник авиаконструктору установлен в Киевском Политехническом Университете.

В 1980 году Американским Вертолетным обществом был учрежден приз Сикорского. 250 тысяч долларов предназначались тому, кто создаст эффективный мускулолет вертолетного типа. В 2013 году приз был присужден команде “Aerovelo” Торонтского университета.

В культуре:

Поэма о крыльях. 1979 (реж. Д.Храбровицкий)

Акунин Б. Летающий Слон. М., 2008