ШИЛЕ ЭГОН

Австрийский художник и график, ученик Густава Климта , представитель европейского экспрессионизма.

Ранние годы

Родился 12 июня 1890 г. в городе Тульн-ан-дер-Донау в Нижней Австрии. Его отец, Адольф Шиле, был начальником железнодорожной станции Тульн. Мать, урожденная Мария Соукупова, была чешкой и происходила из города Чески Крумлов, где часто бывал сам Эгон Шиле. С детства он много рисовал, особенно поезда, которые наблюдал на службе отца. Среднюю школу посещал в соседних городах Кремс и Клостернойбург. Там его считали странным, застенчивым и замкнутым ребенком. В 1905 г. умер отец Шиле, с которым художник был особенно близок. Во многом эта ранняя утрата повлияла на его дальнейшее творчество, в котором тема смерти играет значительную роль.

Становление и расцвет

В 1906 г. Шиле поступил в Венскую школу искусств и ремесел, а затем – в Венскую Академию изобразительного искусства в класс Кристиана Грипенкерля (1839-1912), отличавшегося крайне консервативными взглядами на искусство. С 1907 г. Шиле начал работать под покровительством Густава Климта, поощрявшего новаторство молодого художника и даже покупавшего его рисунки. В 1908 г. состоялась первая выставка Шиле в Клостернойбурге. В 1909 г., проучившись 3 года, Шиле покинул Академию, разочаровавшись ее консерватизмом и закрытостью для новых течений. Вместе с однокурсниками Антоном Файстауэром (1887-1930) и Карелом Заковсеком он создал «Группу нового искусства» (Neukunstgruppe), просуществовавшую, однако, недолго. В 1909 г. Шиле по приглашению Климта принял участие в своей первой крупной выставке в Художественной галерее Вены (Kunstschau, 1909), где его работы экспонировались рядом с работами Ван Гога, Мунка, Василия Кандинского, Пауля Клее и самого Климта. Работы Шиле вызвали интерес публики и чувство соперничества некоторых коллег. В частности, Оскар Кокошка , ставший сенсацией на выставке 1908 г., язвительно высказывался о Шиле. Тяготясь атмосферой соперничества и конкуренции между художниками, царившими в Вене, Шиле с 1910 г. арендует мастерскую в провинциальном Чешском Крумлове, где рисует пейзажи и обнаженную натуру.

Начиная с 1910 г. в творчестве Шиле появляются изображения обнаженных, часто бледных, болезненно-окрашенных тел, с сильным сексуальным подтекстом. Вместо традиционных идеалов красоты он предлагал вызывающие, на грани порнографии, изображения человеческих тел без всяких приукрашиваний и покровов. Его радикальный взгляд на изображение обнаженной натуры шел вразрез со строгим академическим подходом и зачастую вызывал резкую критику в художественных кругах.

В 1911 г. его моделью и возлюбленной стала семнадцатилетняя Валли Нойциль (1894-1917). Пара сначала жила в городе Чески Крумлов, а затем переехала в австрийский Нойленгбах. Помимо Валли, Шиле часто изображал на своих откровенных картинах и рисунках и других юных девушек. В 1912 г. художник был обвинен в растлении несовершеннолетней и провел в заключении около месяца. Его рисунки были признаны полицией порнографическими. Однако этот эпизод не повредил карьере художника, и Эгон Шиле активно участвовал в выставках. Его работы демонстрировались в Вене, Будапеште, Мюнхене, Праге, Гамбурге, Штутгарте, Цюрихе, Хагене, Дрездене, Берлине, Риме, Кёльне, Брюсселе, Париже.

В 1915 г. Эгон Шиле, расставшись к тому моменту с Валли, женился на Эдит Хармс, девушке из добропорядочной буржуазной семьи. Уже через несколько дней после свадьбы он был призван в армию в связи с мобилизацией во время Первой мировой войны . Не попав на фронт, он служил караульным, охраняя русских военнопленных. Во время службы у Шиле даже была возможность продолжать рисовать.

Последние годы

В 1917 г. он смог вернуться в Вену и полностью сосредоточиться на творчестве. После смерти Климта весной 1918 г. Шиле стал претендовать на роль крупнейшего художника Австрии. В 1918 г. Шиле принял участие в 49-й выставке Венского сецессиона. Взяв на себя ответственность за организацию экспозиции, он разработал выставочный плакат мероприятия. В главном зале выставлялось около 50 его работ, которые произвели впечатление на публику и были отмечены международной прессой, такой как «Neue Zürcher Zeitung» в Цюрихе. Он был на пике такого долгожданного успеха, его картины росли в цене и он получал много заказов в то время.

Однако этот успех был прерван внезапной смертью художника. Осенью 1918 г. в Европе бушевала эпидемия испанского гриппа, унесшая тысячи жизней. 31 октября 1918 г. в Вене, в возрасте 28 лет, Эгон Шиле умер от нее. Тремя днями ранее от той же болезни умерла и его жена, будучи на 6 месяце беременности. В эти последние дни Шиле продолжал делать наброски с изображениями Эдит. На одной из последних его картин «Семья» (1918) Шиле изобразил трех жертв испанки: себя, жену и их нерожденного ребенка.