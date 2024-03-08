РОСТОВЦЕВ, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Ростóвцев ( англ. Rostovtzeff) , Михаил Иванович (28.10[09.11].1870, Житомир — 20.10.1952, Нью-Хейвен, США) — один из крупнейших историков и археологов Античности XX в. Родился в семье директора гимназии, учился во Владимирском (Киев), затем Петербургском университете, профессором которого стал в 1901; преподавал на Высших женских курсах. Уехав из Петрограда летом 1918 в Швецию, затем в Англию и обосновавшись с 1925 в США, Р. преподавал в университетах Висконсина и Йеля. В конце 1920-х организовал археологические раскопки в Дура Европос , руководил публикацией их материалов. Сочинения Р. отличались разнообразием тем (от государственного откупа и колоната до декоративной живописи), широким, пусть и вызывающе эклектичным подходом к социально-экономической истории Римской империи и эллинистического мира, мастерским владением всеми видами источников (в том числе археологических, папирологических и эпиграфических). Р. был наделен сильным темпераментом, который реализовывался в науке, обеспечив Р. место символического лидера модернизаторского направления в изучении античной экономики, но также и в политической жизни: Р. был активным членом партии кадетов, выступал с публицистическими статьями и в России, и в эмиграции. Отдельную страницу истории составляет изучение наследия Р., начиная с прижизненных рецензий и вплоть до наших дней, когда в 2020 широко отмечалось 150-летие со дня его рождения (см. Вестник древней истории. Т. 80/4 (2020). С. 1095‒1102).

Соч. : История государственного откупа в Римской империи (от Августа до Диоклетиана). СПб., 1899; Studien zur Geschichte des römischen Kolonates. Leipzig, 1910; Античная декоративная живопись на юге России. СПб., 1914; Рождение Римской империи. Петро­град, 1918; The Social and Economic History of the Roman Empire. Oxford, 1926; Dura-Europos and its Art. Oxford, 1938; The Social and Economic History of the Hellenistic World. Vol. 1‒3. Oxford, 1941.

Энц. : Кузищин В. И. Советская историческая энциклопедия. Т. 12. М., 1969. Стб. 218‒220; Хрусталев В. К. Словарь петербургских антиковедов XIX — начала XX века / Отв. ред. А. К. Гаврилов. Т. II. СПб., 2021. С. 646‒654.

Лит. : Скифский роман / Под ред. Г. М. Бонгард-Левина. М., 1997; Парфянский выстрел / Под ред. Г. М. Бонгард-Левина и Ю. Н. Литвиненко. М., 2003; Michelotto P. G. Da Pietroburgo a New Haven. Sei saggi su M. I. Rostivtzeff. Milano, 2019. Е. В. Ляпустина.