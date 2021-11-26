ПУРИЗМ

ПУРИЗМ - в искусстве, направление во французской живописи конца 1910-х - 1920-х годов.

Воз­ник­ло как ре­ак­ция на ку­бизм и свое­об­раз­ный от­клик на «при­зыв к по­ряд­ку» («rappel ̀а l’ordre») Ж. Кок­то .

В ма­ни­фе­стах «По­сле ку­биз­ма» (1918 год) и «Пу­ризм» (опубликован в 1921 году в журнале «L’Esprit nou­veau») А. Озан­фан и Ш.Э. Жан­не­ре (Ле Кор­бю­зье), вы­со­ко оце­ни­вая пла­стические дос­ти­же­ния ку­биз­ма, под­вер­га­ли кри­ти­ке его ог­ра­ни­чен­ность де­ко­ра­тив­ной «ор­на­мен­таль­но­стью». Путь к её пре­одо­ле­нию они ви­де­ли в под­чи­нении жи­во­пи­си объ­ек­тив­ным за­ко­нам, оп­ре­де­ляю­щим кон­ст­рук­тив­ное по­строе­ние фор­мы.

Об­ра­зец та­кой фор­мы да­ва­ла ма­ши­на, а идея чис­ла, про­пор­ции как выс­ше­го, над­лич­но­ст­но­го на­ча­ла бы­ла за­им­ст­во­ва­на из ан­тич­но­сти. Пу­ри­сты в сво­их жи­во­пис­ных про­из­ве­де­ни­ях (пре­имущественно в на­тюр­мор­тах) по­сле­до­ва­тель­но уп­ро­ща­ли («очи­ща­ли») фор­мы пред­ме­тов, очер­чи­вая их гео­мет­ри­че­ски чёт­ки­ми кон­ту­ра­ми. На­прав­ле­ние про­су­ще­ст­во­ва­ло до 1926 года, од­на­ко его прин­ци­пы про­дол­жа­ли осу­ще­ст­в­лять­ся Ле Кор­бю­зье в ар­хи­тек­ту­ре и ди­зай­не.

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