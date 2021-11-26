ПРИСТЛИ ДЖОН БОЙНТОН
ПРИСТЛИ ДЖОН БОЙНТОН - английский писатель.
Родился в семье учителя. Окончил колледж Тринити-холл Кембриджского университета (1921 год).
Печатался с 1921 года. Первый роман «Адам в лунном свете» («Adam in moonshine», 1927 год) - фарс, рисующий неудачную попытку возвращения Стюартов на англ. престол. Успех снискал выдержанный в традициях раннего Ч. Диккенса роман «Добрые товарищи» («The good companions», 1929 год; русский перевод 2011 года), с мягким юмором изображавший приключения бродячей труппы актёров мюзик-холла. Широкое признание пришло с выходом романа «Улица Ангела» («Angel pavement», 1930 год; русский перевод 1960 года) о повседневной жизни служащих лондонской конторы, стоящей на пороге разорения. Мотивы социальной незащищённости простых людей - в центре сатирических романов «Герой-чудотворец» («The wonder hero», 1933 год; русский перевод 1960 года) и «Они бродят по городу» («They walk in the city», 1936 год; русский перевод 1938 года); прославлением английского характера и исконных национальных традиций стал роман «Пусть люди поют» («Let the people sing», 1939 год); героизму рядовых англичан во время Второй мировой войны посвящены романы «Затемнение в Грэтли» («Black-out in Gretley», 1942 год; русский перевод 1943 года) и «Дневной свет в субботу» («Daylight on Saturday», 1943 год; русский перевод 1944 года).
Автор многочисленных социально-бытовых, психологических и криминальных пьес, отличающихся смещением временн ́ых планов и наличием альтернативных сюжетных ходов: «Я уже был здесь раньше» («I have been here before», 1931 год; поставлена в 1937 году), «Опасный поворот» («Dangerous corner», 1932 год; русский перевод 1939 года; экранизация 1972 года, режиссер В.П. Басов), «Время и семья Конвей» («Time and the Conways», 1937 год; экранизация 1984 года, режиссер Басов), «Инспектор пришёл» («An inspector calls», 1947 год; экранизация под названием «Инспектор Гулл» в 1979 году, режиссер А.А. Прошкин) и другие. Среди других произведений: повесть-притча «31 июня» («The thirty-first of June», 1961 год; экранизация 1978 года, режиссер Л.А. Квинихидзе); романы в русле научной фантастики и фэнтези; литературно-критические эссе.