ПОКОЛЕНИЕ 1927 ГОДА
ПОКОЛЕНИЕ 1927 ГОДА (Generación del 1927) - объединение испанских деятелей искусства, выступивших с декларацией своих эстетических принципов в ходе чествования 300-летия смерти Л. де Гонгоры-и-Арготе в 1927 году.
К группе примыкали В. Алейсандре, Ф. Гарсия Лорка, Х. Диего, Р. Альберти, Х. Гильен, П. Салинас, режиссёр Л. Буньюэль, художник С. Дали и другие. Поэтическим манифестом стала антология «Испанская поэзия: 1915-1931» («Poesía española: 1915-1931», 1932 год). В отличие от Поколения 1898 года, в центре внимания представителей поколение 1927 года, вдохновлённых поэзией Р. Дарио, Х.Р. Хименеса и А. Мачадо-и-Руиса, оказались преимущественно эстетические и художественные проблемы: поиск формального совершенства, гармонии формы и смысла, обновление поэтического языка, использование фольклорных жанров и образов. В желании достичь абсолютной красоты, внеположенной окружающему миру, они обращались к сюрреализм, а также к творчеству Г. де ла Веги, Х.И. де ла Крус, Ф.Г. де Кеведо-и-Вильегаса, Гонгоры-и-Арготе. Поэзию поколения 1927 года отличает стремление к соблюдению равновесия между традицией и новаторством, интеллектуальной насыщенностью и лиризмом, эмоциональной выразительностью и строгой формальной отделкой, камерной элитарностью и обращённостью к широкому кругу читателей. Распад группы в конце 1930-х годов во многом был связан с гибелью Гарсия Лорки и политическими репрессиями в Испании.
Издания:
[В кн.:] Испанская поэзия в русских переводах: 1789-1980. 2-е изд. М., 1984;
Antología de los poetas del 27. 4 ed. Madrid, 1987;
Poesía de la generación del 27: antología crítica comentada. Madrid, 1997.