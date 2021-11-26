ПОКОЛЕНИЕ 1927 ГОДА

ПОКОЛЕНИЕ 1927 ГОДА (Genera­ción del 1927) - объ­е­ди­не­ние испанских дея­те­лей ис­кус­ст­ва, вы­сту­пив­ших с дек­ла­ра­ци­ей сво­их эс­те­тических прин­ци­пов в хо­де че­ст­во­ва­ния 300-ле­тия смер­ти Л. де Гон­го­ры-и-Ар­го­те в 1927 году.

К груп­пе при­мыка­ли В. Алей­сан­д­ре, Ф. Гар­сия Лор­ка, Х. Дие­го, Р. Аль­бер­ти, Х. Гиль­ен, П. Са­ли­нас, ре­жис­сёр Л. Бунь­юэль, ху­дож­ник С. Да­ли и другие. По­этическим ма­ни­фе­с­том ста­ла ан­то­ло­гия «Ис­пан­ская по­эзия: 1915-1931» («Poesía española: 1915-1931», 1932 год). В от­ли­чие от По­ко­ле­ния 1898 го­да, в цен­тре вни­ма­ния пред­ста­ви­те­лей поколение 1927 года, вдох­нов­лён­ных по­эзи­ей Р. Да­рио, Х.Р. Хи­ме­не­са и А. Ма­ча­до-и-Руи­са, ока­за­лись пре­имущественно эс­те­тические и ху­дожественные про­бле­мы: по­иск фор­маль­но­го со­вер­шен­ст­ва, гар­мо­нии фор­мы и смыс­ла, об­нов­ле­ние по­этического язы­ка, ис­поль­зо­ва­ние фольк­лор­ных жан­ров и об­ра­зов. В же­ла­нии до­стичь аб­со­лют­ной кра­со­ты, вне­по­ло­жен­ной ок­ру­жаю­ще­му ми­ру, они об­ра­ща­лись к сюр­реа­лиз­м , а так­же к твор­че­ст­ву Г. де ла Ве­ги, Х.И. де ла Крус, Ф.Г. де Ке­ве­до-и-Виль­е­га­са, Гон­го­ры-и-Ар­го­те. По­эзию поколения 1927 года от­ли­ча­ет стрем­ле­ние к со­блю­де­нию рав­но­ве­сия ме­ж­ду тра­ди­ци­ей и но­ва­тор­ст­вом, ин­тел­лек­ту­аль­ной на­сы­щен­но­стью и ли­риз­мом, эмо­цио­наль­ной вы­ра­зи­тель­но­стью и стро­гой фор­маль­ной от­дел­кой, ка­мер­ной эли­тар­но­стью и об­ра­щён­но­стью к ши­ро­ко­му кру­гу чи­та­те­лей. Рас­пад груп­пы в конце 1930-х годов во мно­гом был свя­зан с ги­бе­лью Гар­сия Лор­ки и по­ли­тическими ре­прес­сия­ми в Ис­па­нии.

Издания:

[В кн.:] Ис­пан­ская по­эзия в рус­ских пе­ре­во­дах: 1789-1980. 2-е изд. М., 1984;

An­to­logía de los poetas del 27. 4 ed. Madrid, 1987;

Poesía de la generación del 27: antología crítica comentada. Madrid, 1997.

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