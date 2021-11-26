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ПЕНА КОРНЕЛИУ
ПЕНА КОРНЕЛИУ - бразильский писатель.
Родился в зажиточной семье. Окончил юридический факультет Университета Сан-Паулу (1919 год). Яркий представитель тяготеющей к экзистенциализму психологической прозы: романы «Граница» («Fronteira», 1935 год), «Два романа Нику Орты» («Dois romances de Nico Horta», 1939 год), «Покой» («Repouso», 1948 год), «Мёртвая девочка» («A menina morta», 1954 год) сконцентрированы на исследовании причин трагического одиночества человека в современном мире.
Сочинеиня:
Romances completos. Rio de J., 1958.
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