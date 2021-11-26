ПЕЛЛИО ПОЛЬ
ПЕЛЛИО ПОЛЬ - французский востоковед, член Академии надписей и изящной словесности (1921 год), иностранный член Академии Наук СССР (1922 год).
В 1897 году окончил Школу политических наук и Школу восточных языков, где учился у индолога С. Леви и китаиста Э. Шаванна. В 1899 году направлен как стипендиат во французкую археологическую миссию в Индокитае (с 1900 года Французкая школа Дальнего Востока). В 1900 году, находясь в Пекине с целью приобретения книг для библиотеки, стал свидетелем восстания Ихэтуань. 13–14.06.1900 года участвовал в защите посольского квартала в Пекине, осаждённого войсками повстанцев. В 1906-1609 годах возглавлял французкую экспедицию в Восточный Туркестан, посетил города Ташкент, Андижан, Кашгар, Куча, Урумчи, Дуньхуан и другие. Важнейшим результатом экспедиции стало изучение уникального собрания документов V-X веков, незадолго до этого обнаруженных в пещерном монастыре Дуньхуан. С 1911 года профессор Коллеж де Франс, заведующий специально созданной кафедрой языков, истории и археологии Центральной Азии. Во время 1-й мировой войны французкий военный атташе в Пекине. В 1918 году в составе союзнической военной миссии в Сибири, состоял при генерале М. Жанене. С 1920 года главный редактор синологического журнала «T’oung Pao» (буквально - «Публичное сообщение»), с 1922 года член редколлегии «Journal Asiatique». В период оккупации Франции германскими войсками активно участвовал в Движении Сопротивления. Пеллио внёс значительный вклад в изучение истории Китая, китайского языка и литературы, даосизма, буддизма. Широкое признание получили также его труды по проблемам языка и культуры монголов, истории народов Центральной Азии. Ученики Пеллио (Л. Амбис, Ф.В. Кливс, Д. Синор и другие) играли видную роль в мировом востоковедении в послевоенный период.
Сочинения:
Les Grottes de Touen-houang. P., 1914–1925. Vol. 1–6;
Le sûtra des causes et des effets du bien et du mal. P., 1920–1926. Vol. 1–2 (avec R. Gauthiot);
Notes on Marco Polo. P., 1959–1973. Vol. 1–3;
Recherches sur les chrétiens d’Asie Centrale et d’Extreme-Orient. P., 1973.
Автор статьи: Дмитриев С. В.