ПАБСТ ГЕОРГ ВИЛЬГЕЛЬМ

ПАБСТ ГЕОРГ ВИЛЬГЕЛЬМ - немецкий и австрийский режиссёр.

Из семьи железнодорожного чиновника. В начале 1900-х годов учился на актёрском факультете Венской консерватории. Затем актёр и режиссёр в различных театрах Австро-Венгрии и Германии, позднее - в немецкой труппе в Нью-Йорке . В 1914-1918 годах во французском плену. По окончании 1-й мировой войны вернулся в Австрию, ставил спектакли в Вене и Праге. В начале 1920-х года переехал в Берлин , где работал киносценаристом и ассистентом режиссёра К. Фрёлиха. Но уже в 1925 году, поставив воссоздававший мрачную атмосферу послевоенной Вены фильм «Безрадостный переулок» (в отечественном прокате - «Безрадостная улица»), стал лидером направления в немецком кино под названием «новая вещность». Увлечённый теорией З. Фрейда, Пабст снял фильм «Тайны одной души» (1926). Тяготение режиссёра к передаче душевного состояния персонажей, особый интерес к психологии женщины нашли отражение в фильмах «Любовь Жанны Ней» (1927), «Ложный путь» (1928), «Ящик Пандоры» и «Дневник падшей» (оба 1929 год). Эти работы выдвинули Пабста в ряд крупнейших режиссёров Германии.

Изменение политической ситуации накануне прихода к власти национал-социалистов заставило Пабста обратиться к социальным проблемам немецкого общества. В начале 1930-х годов он создал три пацифистских фильма: «Западный фронт, 1918» (1930), «Трёхгрошовая опера» и «Солидарность» (оба 1931). Зрительский успех имели экранизации «Властительница Атлантиды» (по П. Бенуа, 1932) и «Дон Кихот» (по М. де Сервантесу, 1933; в главной роли Ф.И. Шаляпин). После прихода к власти национал-социалистов Пабст вместе с семьёй переехал в США. В Голливуде снял фильм «Современный герой» (1934). С 1936 года во Франции, где ставил развлекательные фильмы: «Мадемуазель доктор» (1937), «Шанхайская драма» (1938), «Белая рабыня» (1939) и др. В конце 1930-х годов по приглашению Фрёлиха вернулся в Германию. Работал над фильмами из серии «Биография гениев»: «Комедианты» (1941), «Парацельс» (1943), «Случай Моландера» (остался незавершённым). Хотя Пабст старался дистанцироваться от нацистского режима, сотрудничество с Третьим рейхом повредило его репутации. Тем не менее ему дали возможность продолжить работу, и в 1948 году при поддержке руководства советского сектора Вены Пабст поставил затрагивавший проблемы антисемитизма фильм «Процесс» (Приз Мкф в Венеции).

С помощью итальянских продюсеров снял фильмы «Голос тишины» (1953) и «Имущество сумасшедшего» (1954). Среди самых заметных киноработ 1950-х годов - «Последний акт» и «Это произошло 20 июля» (обе 1955), посвящённые последним дням гитлеровской Германии. В них нашла наиболее яркое воплощение авторская манера Пабста, искусно сочетавшего психологическую точность и глубину с реалистическим (сродни документальному) стилем изложения. В 1956 году снял свои последние фильмы - «Через леса, через луга» и «Розы для Беттины».