ОРОСКО ХОСЕ КЛЕМЕНТЕ
ОРОСКО ХОСЕ КЛЕМЕНТЕ - мексиканский живописец, график, один из основателей национального мурализма.
Учился в Академии Сан-Карлос в Мехико (1908-1914 годы). Участник Мексиканской революции 1910-1917 годов; в 1917-1919 и 1927-1934 годах жил в США. Член «Синдиката революционных живописцев, скульпторов и гравёров». Начинал как карикатурист и график (серия «Мексика в революции», 1913-1917 годы). В первых монументальных росписях Ороско (двор Национальной подготовительной школы, 1922-1924 годы, 1926-1927 годы; совместно с Д. Риверой, Д. Сикейросом и другими; «Дом изразцов», 1925, оба - в Мехико) наметились основные темы и тенденции его творчества - стремление философски осмыслить мексиканскую действительность и судьбы Латинской Америки в целом, показать драматизм революции. Во фресках Ороско прослеживается влияние итальянского Проторенессанса, их отличают лаконизм и экспрессия образов, обобщённость форм, ясность композиции; вместе с тем они продолжают тематику его ранней графики. На протяжении всего творчества Ороско продолжал обличать ложь и насилие, будучи убеждённым, что «добро должно быть воинственным». Во фреске «Прометей» (1930, Помона-колледж в Клэрмонте, штат Калифорния, США) складывается характерный для Ороско композиционный приём сопоставления увеличенной в масштабе фигуры-символа и мятущейся массы людей.
В это время несколько меняется и живописная манера художника: мазок становится более экспрессивным. После поездки в Европу в 1931 году Ороско возвращается в США. В цикле росписей в Библиотеке Бейкера Дартмут-колледжа в Хановере (штат Нью-Гэмпшир, 1932-1934 годы), развивая идеи своих ранних фресок, Ороско даёт своё истолкование социально-историческим проблем Латинской Америки. В росписи «Катарсис» во Дворце изящных искусств в Мехико (1934) Ороско развивает тему современной машинерии. Полемизируя с Риверой и другими художниками, воспевающими технический прогресс, он уподобляет машину колоссальной мясорубке, перемалывающей человека. Название фрески как бы даёт ключ к её прочтению: очищение посредством осмысления и сопереживания. В конце 1930-х годов Ороско работает в Гвадалахаре, создаёт росписи в здании Университета, во Дворце правительства (1936-1937 годы) и в капелле госпиталя епископа Кабаньяса (Каваньяса; 1938-1939 годы). Композиционная основа фрескового ансамбля капеллы - навеянные реальностью драматической сцены, которые становятся как бы «подножием» для расположенных в купольном пространстве символов стихий и композиции «Человек огня»; в этом эпическом произведении сплавились воедино символы жизни, события современности и историческая панорама Мексики. Для поздних работ Ороско характерны мощная динамика живописных масс, предельная насыщенность колорита, образный гротеск [фрески в зданиях Верховного суда (1936-1941 годы), госпиталя Хесус-Насарено (1942-1944 годы, на темы Апокалипсиса), Национального музея истории во дворце Чапультепек (1948, все - в Мехико)]. Во фреске «Национальная аллегория» (1947-1948 годы) на внешней стене Национальной школы учителей в Мехико Ороско впервые применяет новый для монументальной живописи материал - силикон; вслед за Сикейросом он использует в станковой живописи пироксилин.
Также создавал многочисленные литографии, рисунки, иллюстрации (к роману «Те, кто внизу» М. Асуэлы, 1929, и другим). В 1951 году в Гвадалахаре открыт Музей-мастерская художника.