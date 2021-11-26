ОГНЯНОВ САВА ПЕТРОВ
ОГНЯНОВ САВА ПЕТРОВ - болгарский актёр.
Детство провёл в городе Русе, где участвовал в любительских спектаклях. Учился в драматических школах Мюнхена (1897-1899) и Берлина (1899-1901). В 1901 году выступал на сцене Берлинского рабочего театра. В 1902 году в роли Мортимера («Мария Стюарт» Ф. Шиллера) дебютировал в Софии на сцене драматической труппы «Слеза и смех» (в 1904 году труппа вошла в состав Народного театра). Стремясь к совершенствованию мастерства, знакомился с лучшими театрами Европы, в 1911-1912 годах был в Москве, присутствовал на репетициях и спектаклях МХТ, сблизился с К.С. Станиславским, В.И. Качаловым, И.М. Москвиным. Сценические образы, созданные актёром на сцене Народного театра в Софии, отличались эмоциональностью, предельной ясностью и глубиной мысли. Он в совершенстве овладел техникой перевоплощения, редкой по выразительности пластикой, выработал богатый по диапазону и тембровой нюансировке голос. Среди лучших ролей: Динко («Вампир» А. Страшимирова), Рад Лупу, царь Иван Асен («Над пропастью», «Борислав» И. Вазова), Барон («На дне» М. Горького), Рогожин («Идиот» по Ф.М. Достоевскому), Гамлет, Макбет («Гамлет», «Макбет» У. Шекспира), Франц Моор, Вурм, король Филипп II («Разбойники», «Коварство и любовь», «Дон Карлос» Шиллера), Цезарь («Цезарь и Клеопатра» Б. Шоу). Выступал также как режиссёр. Преподавал в собственных школах, на курсах народных учителей и др. В 1920 году снимался в кино. В 1953 году имя Огнянова присвоено драматическому театру в городе Русе.