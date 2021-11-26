ОГНЯНОВ САВА ПЕТРОВ

ОГНЯНОВ САВА ПЕТРОВ - болгарский ак­тёр.

Дет­ст­во про­вёл в городе Ру­се, где уча­ст­во­вал в лю­би­тель­ских спек­так­лях. Учил­ся в дра­ма­тических шко­лах Мюн­хе­на (1897-1899) и Бер­ли­на (1899-1901). В 1901 году вы­сту­пал на сце­не Бер­лин­ско­го ра­бо­че­го те­ат­ра. В 1902 году в ро­ли Мор­ти­ме­ра («Ма­рия Стю­арт» Ф. Шил­ле­ра) де­бю­ти­ро­вал в Со­фии на сце­не дра­ма­тической труп­пы «Сле­за и смех» (в 1904 году труп­па во­шла в со­став Народного те­ат­ра). Стре­мясь к со­вер­шен­ст­во­ва­нию мас­тер­ст­ва, зна­ко­мил­ся с луч­ши­ми те­ат­ра­ми Ев­ро­пы, в 1911-1912 годах был в Мо­ск­ве, при­сут­ст­во­вал на ре­пе­ти­ци­ях и спек­так­лях МХТ , сбли­зил­ся с К.С. Ста­ни­слав­ским, В.И. Ка­ча­ло­вым, И.М. Моск­ви­ным. Сце­нические об­ра­зы, соз­дан­ные ак­тё­ром на сце­не Народного те­ат­ра в Со­фии, от­ли­ча­лись эмо­цио­наль­но­стью, пре­дель­ной яс­но­стью и глу­би­ной мыс­ли. Он в со­вер­шен­ст­ве ов­ла­дел тех­ни­кой пе­ре­во­пло­ще­ния, ред­кой по вы­ра­зи­тель­но­сти пла­сти­кой, вы­ра­бо­тал бо­га­тый по диа­па­зо­ну и тем­бро­вой ню­ан­си­ров­ке го­лос. Сре­ди луч­ших ро­лей: Дин­ко («Вам­пир» А. Стра­ши­ми­ро­ва), Рад Лу­пу, царь Иван Асен («Над про­па­стью», «Бо­ри­слав» И. Ва­зо­ва), Ба­рон («На дне» М. Горь­ко­го ), Ро­го­жин («Иди­от» по Ф.М. Дос­то­ев­ско­му), Гам­лет, Мак­бет («Гам­лет», «Мак­бет» У. Шек­спи­ра ), Франц Мо­ор, Вурм, ко­роль Фи­липп II («Раз­бой­ни­ки», «Ко­вар­ст­во и лю­бовь», «Дон Кар­лос» Шил­ле­ра), Це­зарь («Це­зарь и Кле­о­пат­ра» Б. Шоу). Вы­сту­пал так­же как ре­жис­сёр. Пре­по­да­вал в собственных шко­лах, на кур­сах народных учи­те­лей и др. В 1920 году сни­мал­ся в ки­но. В 1953 году имя Огнянова при­свое­но дра­ма­тическому те­ат­ру в городе Ру­се.