«ОБЕЗЬЯНИЙ ПРОЦЕСС»
«ОБЕЗЬЯНИЙ ПРОЦЕСС» - неофициальное название судебного процесса над школьным учителем Дж.Т. Скопсом в связи с преподаванием им теории эволюции Ч. Дарвина.
Впервые использовано журналистом Г.Л. Менкеном в серии статей о процессе, опубликованных в газете «The Evening Sun» (Балтимор) в июле 1925 года. Другие названия: «суд над Скопсом» («Scopes Trial»), «штат Теннесси против Джона Томаса Скопса» («State of Tennessee v. John Thomas Scopes»).
В марте 1925 года Генеральная ассамблея штата Теннесси приняла закон, запрещавший преподавание теории Ч. Дарвина в университетах и государственных школах («Акт Батлера»). Неправительственная организация Американский союз в защиту гражданских свобод решила инициировать показательный судебный процесс в целях отмены закона. Идея была поддержана предпринимателями Дейтона, надеявшимися, что рекламная кампания в ходе процесса позволит им увеличить свои доходы. Выступить в роли обвиняемого вызвался Дж.Т. Скопс (1900-1970), работавший учителем и спортивным тренером в средней школе в Дейтоне. Он сознательно провёл несколько уроков, на которых пропагандировал идеи Дарвина. Власти штата обвинили Скопса в нарушении «Акта Батлера» и начали против него судебный процесс. Для придания ему широкой огласки стороны привлекли известных людей: в качестве обвинителя выступил У.Дж. Брайан, в ка- честве защитника ответчика - адвокат К. Дарроу. «Обезьяний процесс» широко освещался американскими СМИ (первый судебный процесс в США, транслировавшийся по радио). В ходе слушаний суд отклонил требования защиты о вызове в качестве свидетелей учёных и экспертов и о признании «Акта Батлера» несоответствующим Конституции США. Судебное разбирательство завершилось осуждением Скопса, который был приговорён к уплате штрафа в размере 100 долларов. Защита подала апелляцию в Верховный суд штата Теннесси. Последний отклонил аргументы в пользу признания «Акта Батлера» неконституционным, но оправдал Скопса на основе юридической формальности: по конституции штата право приговаривать к штрафу свыше 50 долларов имели присяжные, но не судья.
Учебники, основанные на теории креационизма, в которых отвергалось учение Ч. Дарвина, использовались в США до конца 1950-х годов. «Акт Батлера» был окончательно отменён лишь в 1967 году. Попытка изъять теорию эволюции (применительно к происхождению видов) из образовательной программы, предпринятая Советом по образованию штата Канзас в 1999 году, не принесла результата (в 2007году новые стандарты образования не были приняты).
«Обезьяний процесс» и события, связанные с ним, легли в основу пьесы «Пожнёшь бурю» («Inherit the wind», 1955) американских драматургов Дж. Лоуренса и Р.Э. Ли и одноименного фильма С. Крамера. Место проведения «Обезьяньего процесса» - здание суда округа Риа, восстановлённое в том виде, в каком оно существовало в 1925 году, входит в список Национальных исторических памятников США (1976).
Источники:
The world’s most famous court trial, State of Tennessee v. John Thomas Scopes; complete stenographic report of the court test of the Tennessee anti-evolution act at Dayton, July 10 to 21, 1925, including speeches and arguments of attorneys. N. Y., 1971. Union, 1997.