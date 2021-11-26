НЬЮГАТ
«НЬЮГАТ» - венгерский литературно-критический журнал.
Выходил в Будапеште в 1908-1941 годах. Сыграл ведущую роль в развитии венгерской культуры XX века. Объединял поэтов, прозаиков, критиков, стремившихся перенять опыт западно-европейской культуры и избавить венгерскую литературу от провинциализма и академизма, которые к началу XX века стали серьёзно сдерживать её развитие. Лидером группы, сплотившейся вокруг «Ньюгат», стал Э. Ади; в разные периоды журнал возглавляли М. Бабич, Ж. Мориц, О. Геллерт, Д. Ийеш; ведущими критиками были Х. Игнотус, Л. Хатвани, М. Фенё. Художественно-эстетическая платформа журнала отличалась большой широтой; в нём получили возможность публиковаться представители различных литературных направлений, в том числе Д. Костоланьи, Ф. Каринти, Д. Юхас, А. Йожеф, Лайош Надь.