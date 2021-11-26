НЬЮГАТ

«НЬЮГАТ» - венгерский литературно-критический журнал.

Вы­хо­дил в Бу­да­пеш­те в 1908-1941 годах. Сыг­рал ве­ду­щую роль в раз­ви­тии венгерской куль­ту­ры XX века. Объ­е­ди­нял по­этов, про­заи­ков, кри­ти­ков , стре­мив­ших­ся пе­ре­нять опыт западно-ев­ропейской куль­ту­ры и из­ба­вить венгерскую литературу от про­вин­циа­лиз­ма и ака­де­миз­ма, ко­то­рые к началу XX века ста­ли серь­ёз­но сдер­жи­вать её раз­ви­тие. Ли­де­ром груп­пы, спло­тив­шей­ся во­круг «Ньюгат», стал Э. Ади; в раз­ные пе­рио­ды жур­нал воз­глав­ля­ли М. Ба­бич, Ж. Мо­риц, О. Гел­лерт, Д. Ий­еш; ве­ду­щи­ми кри­ти­ка­ми бы­ли Х. Иг­но­тус, Л. Хат­ва­ни, М. Фе­нё. Ху­дожественно-эс­те­тическая плат­фор­ма жур­на­ла от­ли­ча­лась боль­шой ши­ро­той; в нём по­лу­чи­ли воз­мож­ность пуб­ли­ко­вать­ся пред­ста­ви­те­ли различных литературных на­прав­ле­ний, в том числе Д. Кос­то­ла­ньи, Ф. Ка­рин­ти , Д. Юхас, А. Йо­жеф, Лай­ош Надь.

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