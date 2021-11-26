НАЗЫМ ХИКМЕТ
Турецкий писатель, общественный деятель.
Родился в просвещённой аристократич. семье. Окончил Воен.-мор. школу на о. Хейбелиада (1918). В 1921 перебрался в Анатолию, чтобы присоединиться к освободительному движению. Вскоре переехал в Москву, где в 1922–24 учился в Коммунистич. ун-те трудящихся Востока (КУТВ). Увлёкся марксизмом, идеями рус. футуризма и конструктивизма; в 1925 организовал [совм. с Н. В. Эком (Ивакиным)] театральную артель «Метла». Вернувшись в Турцию, активно сотрудничал в коммунистич. изданиях. После запрета тур. компартии был заочно приговорён к 15 годам заключения и эмигрировал в СССР (1925–28). После амнистии вернулся на родину, где был арестован и заключён на 3 мес в тюрьму. После освобождения жил в Стамбуле. Вновь подвергался тюремному заключению в 1932–34 и 1938–1950. В 1936 на публикацию произведений Н. Х. в Турции был наложен запрет (до 1965). В 1951 эмигрировал сначала в Румынию, затем в СССР. Был лишён тур. гражданства, объявлен врагом государства. Жил в Москве.
Дебютировал как поэт в кон. 1910-х гг. Первый сб-к стихов – «Песня пьющих солнце» («Güneşi içenlerin türküsü», 1928). Для поэтич. творчества Н. Х. 1920–1930-х гг., сочетающего традиции нар. стиха и приёмы модернистской поэзии с гражданско-патриотич. тематикой, характерны эмоциональность, революционно-романтич. пафос, символич. обобщения. Стиль в зависимости от темы варьируется от ораторского до разговорного: сб-ки «835 строк» («835 satır», 1929), «Город, потерявший голос» («Sesini kaybeden șehir», 1931) и др., положившие начало гражданской поэзии в Турции. В дальнейшем тематич. диапазон поэзии Н. Х. расширяется: от антивоенных стихов и бытовых зарисовок до высоких образцов любовной и филос. лирики.
Стремление соединить прозу и поэзию, лирику и публицистику в рамках одного произведения нашло отражение в романе в стихах «Почему Бенерджи покончил с собой?» («Benerci kendini niçin öldürdü?», 1932), поэме «Письма к Таранта Бабу» («Taranta Babu’ya mektuplar», 1935) и достигло кульминации в итоговом для Н. Х. многослойном соч. «Человеческая панорама» («Insan manzaraları», не окончено; частично изд. в 1952–60, рус. пер. – в 1962; полностью опубл. в 1966), над которым он работал с нач. 1940-х гг.
Автор гротескно-сатирич. пьесы «Череп» («Kafa tası», 1932), психологич. драмы «Забытый человек» («Unutulan adam», 1935; в рус. пер. – «Всеми забытый», 1962), пьесы-сказки «Легенда о любви» («Bir aş k masalı », 1952; одноим. балет на музыку А. Д. Меликова, 1961), пьес-памфлетов «Рассказ о Турции» («T ̈urkiyede», 1952), «Чудак» («Enayi», 1955), сатирич. комедии «А был ли Иван Иванович?» («Ivan Ivanoviç var mıydı yok muydı?», 1956) и др. Среди произведений Н. Х.: автобиографич. роман «Жизнь – хорошая штука, брат» («Yaș amak g ̈uzel ș ey be kardeș im», в рус. пер. – «Романтика», 1962; на тур. яз. – в 1967), лит. критика, публицистика; либретто, киносценарии.