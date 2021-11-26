ОШ
ОШ - город в юго-западной части Киргизии, административный центр Ошской области.
Второй по числу жителей в стране после Бишкека - население 230,2 тысяч человек (2012; в том числе 48% жителей узбеки, 43% - киргизы; вместе с подчинёнными городской администрации сельскими населёнными пунктами 255,8 тысяч человек). Расположен в восточной части Ферганской долины, у северного подножия хребта Кичик-Алай (на высоте 870-1100 м), на реке Ак-Буура, близ границы с Узбекистаном. Узел автодорог: через город проходит межрегиональная автотрасса Бишкек - Кара-Балта - долина реки Нарын - Джалал-Абад - Ош - Гульча - Сары-Таш [далее в Алайскую долину, Горно-Бадахшанскую автономную область (Таджикистан) и Кашгар (Китай)]; автодороги Ош - Узген - Первомайское, Ташкент - Коканд - Андижан (Узбекистан) - Ош и другие. Железнодорожная станция (грузовое сообщение). Строится (2013) железнодорожная магистраль Андижан - Ош - Кашгар (Китай) (по маршруту возрождаемого Великого шёлкового пути). Международный аэропорт (к северу от Оша).
Первое поселение на южном склоне горы Сулайман-Тоо (5-главый известняковый останец; высота до 150 м; другое название Тахти- Сулайман, т. е. «Трон Соломона» или «Престол Соломона»; до XVI века назывался Бара-Кух; ныне в центральной части города) существовало с бронзового века. Впервые Ош упоминается в письменных источниках, относящихся к IX веку. В древности и Средневековье входил в состав различных государственных образований, был пунктом пересечения торговых путей из Индии и Китая на Север и Запад; через Ош проходила одна из ветвей Великого шёлкового пути. В середине X - середине XII веков находился под властью Караханидов, с 1260 года - в составе монгольского Чагатайского улуса, с 1348 года - Моголистанского ханства. В XVIII веке вошёл в Кокандское ханство. Во время Кокандских походов в сентябре 1875 года без боя взят российскими войсками. С 1876 года административный центр Ошского уезда Ферганской области Российской империи. В конце апреля 1918 года вошёл в Туркестанскую Совtncre. Республику (ТСР), в марте 1920 года - в Туркестанскую автономную советскую социалистическую республику (ТАССР) в составе РСФСР, в октябре 1924 года - Кара-Киргизскую АО (с мая 1925 Киргизскую АО, с февраля 1926 года Киргизскую АССР). С ноября 1939 года административный центр Ошской области Киргизской ССР (с 31.8.1991 года Киргизская Республика), считается «второй (южной) столицей» республики. Центр крупных столкновений на почве межэтнических противоречий между киргизами и узбеками в 1990 и 2010 годах. В период так называемой тюльпановой революции 2005 года и так называемого народного восстания 2010 года один из главных опорных пунктов сил, оппозиционных соответственно правительствам А.А. Акаева и К.С. Бакиева.
Ош - один из религиозных мусульманских центров региона. Гора Сулайман-Тоо (Сулейман-Тоо) - место паломничества мусульман Средней Азии. На большей части горы расположен Национальный историко-археологический музейный комплекс «Сулайман-Тоо» (основан в 1949 году как Ошский областной краеведческий музей, с 2004 года современное название; в 2009 году включён в список Всемирного наследия), в его составе - Музей «Шёлковый путь», пещерный комплекс (открыт в 1978 году) и другие. Среди достопримечательностей (все на территории музейного комплекса) - развалины бани и мечеть Джами-Рават- Абдуллахан (обе X-XI века), мечети Тахти-Сулейман (XVI век, взорвана в 1963 году, восстановлена в 1991 году) и Мухаммед- Юсуф-Байходжи-Оглы (1909), мавзолей Асаф-ибн-Бурхия (XVIII век), худжра (келья с михрабом) Мухаммада Бабура, ряд пещер, в том числе Чакатамар, Тепеункур. В Оше также находятся мечети Шейит-Дебе, Ача-Мазар и другие, несколько медресе. Православная Михайло-Архангельская церковь (1910, восстановлена в 2001 году).
Главный центр науки, образования и культуры в южной части Киргизии. Среди науч.ных учреждений - институты: медицинских проблем, общественных наук, новых технологий (все - в составе Национальной АН). Вузы: Ошский государственный университет [основан в 1951 году как педагогический институт; современный статус с 1992 года; в его составе 3 научно-исследовательских (геологии, авиации и проектный «Долбоор») и 9 образовательных институтов, в том числе медицинский, обучается около 27 тысяч студентов], Киргизско-Узбекский университет (1994, современное название и статус с 1997 года), Ошский технологич. университет (1996), Ошский государственный социальный университет, Ошский гуманитарный педагогический институт; отделение Московского социального университета. Музей местных ремёсел. Театры: Узбекский музыкально-драматический им.ени З. Бабура (1929), Киргизский национальный драматический им. С. Ибраимова (1972). Областная филармония имени Р. Абдыкадырова (1987).
Один из важных спортивных центров Киргизии: стадион имени А. Суюнбаева - место проведения множества состязаний по различным видам спорта (в 2011 году здесь проходила республиканская спортивная олимпиада).
Ош - второй по экономическому потенциалу город Киргизии после Бишкека. Традиционно важное значение сохраняют лёгкая и пищевая промышленность. Действуют: хлопкоочистительный завод (около 15 тысяч тонн хлопка-волокна в год; с 2004 года в составе «Хлопковой корпорации Лиматекс»), предприятия по производству суровых хлопчатобумажных тканей, пряжи, марлевой ткани, обуви (обувная фабрика), обработке коконов шелкопряда (предприятие «Ош-Жибек», продукция экспортируется в Индию, Пакистан, Китай), пошиву верхней одежды, женской, рабочей, специальной одежды. Среди предприятий пищевой промышленности - комбинаты: мясоконсервный и молочный; заводы: мукомольные, хлебобулочных изделий, мясоперерабатывающий, маслобойный. Комбинат алкогольных и безалкогольных напитков; ликёро-водочный, спиртоводочный и пивоваренный заводы. Производство погружных насосов (для откачки подземных вод и нефти), металлоконструкций, стройматериалов (в том числе железо-бетонных изделий, асфальта, стеновых материалов, облицовочных плит из гипса, известняка-ракушечника, мрамора), пиломатериалов, мебели. ТЭЦ (50 МВт; работает на природном газе).
В сфере услуг действуют филиалы ведущих коммерческих банков и страховых компаний Киргизии, Казахстана и других стран.
В окрестностях Оша - купольный мавзолей Шах-Фазиль (XI-XII века, в селении Сафид-Буленд), заповедник Сары-Челек и одноименное озеро (на высоте 1873 м).