МОЗЕР АЛОИЗ

МОЗЕР АЛОИЗ - швейцарский му­зы­ко­вед, музыкальный кри­тик, ме­муа­рист.

Учил­ся иг­ре на ор­га­не и фортепиано, тео­рии му­зы­ки.

С 1896 года жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге, где за­ни­мал­ся у М.А. Ба­ла­ки­ре­ва (ком­по­зи­ция) и Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (ин­ст­ру­мен­тов­ка), слу­жил ор­га­ни­стом во французской ре­фор­мат­ской церк­ви (1896-1909 годы), ра­бо­тал в Ди­рек­ции императорских те­ат­ров (1899-1904 годы), с 1897 года со­труд­ни­чал как музыкальный кри­тик в газете «Journal de Saint-Pétersbourg».

Вер­нув­шись в Же­не­ву в 1909 году, про­дол­жил кри­тическую дея­тель­ность в газете «La Suisse». Под­дер­жи­вал но­ва­тор­ские те­че­ния в му­зы­ке, твор­че­ст­во А. Онег­ге­ра , Ф. Мар­те­на, Дж.Ф. Ма­липь­е­ро , А. Бер­га; для ис­пол­не­ния но­ви­нок современной му­зы­ки ос­но­вал в Же­не­ве «Му­зы­каль­ные чет­вер­ги» («Auditions de jeudi», 1915-1921 годы). В 1923-1946 годах из­да­вал журнал «Dissonances».

Жи­вя в Рос­сии, со­би­рал и изу­чал ма­те­риа­лы по ис­то­рии русской му­зы­ки. Ав­тор мо­ну­мен­таль­но­го тру­да «Ле­то­пись му­зы­ки и му­зы­кан­тов в Рос­сии в XVIII сто­ле­тии» («Annales de la musique et des musiciens en Russie au XVIIIe siècle», vol. 1–3, 1948-1951годы), бо­га­то­го фак­тического и ико­но­гра­фического ма­те­риа­лом. Свою цен­ную кол­лек­цию русских музыкальных из­да­ний (свыше 2000 то­мов) по­да­рил Пуб­лич­ной и уни­вер­си­тет­ской бидлиотеке в Же­не­ве.

Сочинения:

L’opéra comique français en Russie au XVIIIe siècle: Contribution а̀ l’histoire de la musique russe. Conches, 1932. Gen., 1954;

Regards sur la musique contemporaine. 1921–1946. Lausanne, 1946;

Panorama de la musique con­temporaine. 1947–1953. Gen., 1953;

Aspects de la musique contemporaine. 1953–1957. Gen., 1957;

Visage de la musique contemporaine. 1957–1961. P., 1962;

L’apparition des œuvres de Mozart en Russie // Mozart-Jahrbuch 1967. Salzburg, 1968;

Вос­по­ми­на­ния о Ф. М. Блу­мен­фель­де // Му­зы­каль­ное ис­пол­ни­тель­ст­во. М., 1970. Сб. 6;

Correspondance E. Ansermet, R.-Aloys Mooser (1915–1969)… Gen., 1983;

Sou­venirs: Gen ̀eve 1886–1896, Saint-P ́eter­sbourg 1896–1909. Gen., 1994.