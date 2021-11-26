МОРРАС ШАРЛЬ
МОРРАС ШАРЛЬ - французский общественно-политический деятель, журналист, публицист, поэт, член Французской академии (1938-1945 годы).
Из состоятельной провансальской семьи, в 14 лет потерял слух. Получил степень бакалавра по литературе и философии в колледже г. Экс-ан-Прованс, из-за недуга не смог продолжить учёбу.
В 1885 году приехал в Париж, начал карьеру журналиста и литературного критика. Большое влияние на Ш. Морраса оказало знакомство с трудами Ж. де Местра, Л. Бональда, П.Г.Ф.Ле Пле, а также идеи его современников - Ф. Мистраля, Ж. Ренана, А. Франса, М. Барреса. В 1889 году сторонник Ж. Буланже.
Активный участник движения фелибров, выступавших за возрождение провансальских литературы, языка и фольклора. В 1891 году вместе с Ж. Мореасом стал основателем так называемой романской школы в поэзии, выступал против романтизма и символизма, предлагал всецело обратиться к наследию классицизма (поэтический сборник «Внутренняя музыка», «La musique int ́erieure», 1925 год, и др.). Сотрудничал с несколькими периодическими изданиями, в т. ч. с 1894 года с газетой Барреса «La Cocarde», с 1890 года с монархической «Gazette de France» (был её корреспондентом на Олимпийских играх 1896 года). Активный «антидрейфусар».
В конце 1890-х - начале 1900-х годов Ш. Моррас окончательно сформировался как националист, монархист и антисемит. В 1899 году стал одним из основателей «Аксьон франсез», а в 1908 году также одноименной ежедневной газеты. Яркий стиль и литературное дарование Ш. Морраса способствовали распространению его идей, в т. ч. среди молодёжи.
В 1913 году выступил с резкой критикой внешней политики Франции, которую считал слабой и бесперспективной. Во время Первой мировой войны по состоянию здоровья не был мобилизован, поддержал создание «Священного единения» и политику Ж. Клемансо. Осудил Версальский мирный договор 1919 годв как недостаточное средство для обеспечения безопасности Франции, выступал за расчленение Германии.
В 1920-х годы стал главным идеологом «Аксьон франсез», выступал с резкой критикой французского республиканского строя и парламента. Выдвинул доктрину «интегрального национализма», в которой стремился соединить идеи монархизма, национализма и католицизма (при этом отношения Ш. Морраса с Церковью были сложными).
В 1926 году осуждён папой Пием XI, который включил работы Ш. Морраса в «Индекс запрещённых книг», запретил католикам чтение газеты «L’Action Franсaise», отлучил от таинств членов «Аксьон франсез» (решение отменено в 1939 году).
Ш. Моррас симпатизировал режимам Б. Муссолини и Ф. Франко, во внешней политике был сторонником франко-итальянского союза, в 1935 году выступил против применения Лигой Наций санкций в отношении Италии. В 1936-1937 годы находился в заключении за угрозы в адрес членов парламента.
В годы Второй мировой войны сторонник правительства «Виши» во главе с А.Ф. Петеном, которого считал символом единства Франции. В 1944 году арестован, в 1945 году приговорён к пожизненному заключению, в 1952 году амнистирован по состоянию здоровья.
Среди произведений Ш. Морраса политическая публицистика, эссе по литературоведению, истории и культурологии: книги «Дорога в рай» («Le chemin du Paradis», 1894 год), «Венецианские любовники» («Les amants de Venise», 1902 год), «Варварство и поэзия» («Barbarie et poésie», 1925 год), путевые заметки «Антинея» («Anthinéa», 1901 год).
Сочинения:
Œuvres capitales. P., 1954. Vol. 1–4;
Будущее интеллигенции. М., 2003.