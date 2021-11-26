МОРИЦ ЖИГМОНД

МОРИЦ ЖИГМОНД - венгерский пи­са­тель.

Из кре­сть­ян­ской се­мьи.

Учил­ся в университетах Деб­ре­це­на и Бу­да­пеш­та; не окон­чил.

За­ни­мал­ся жур­на­ли­сти­кой.

В пе­ри­од ре­во­люционных со­бы­тий 1918-1919 годы в Венг­рии ак­тив­но под­дер­жал со­ци­аль­ные ре­фор­мы.

Де­бю­ти­ро­вал в 1908 году рас­ска­зом «Семь крей­це­ров» («Hét krajcа́r»).

В пер­вом ро­ма­не Ж. Морица - «Са­мо­ро­док» («Sárarany», 1911 год) - за­мет­но влия­ние на­ту­ра­лиз­ма ; в по­сле­дую­щих со­чи­не­ни­ях: ро­ма­не «Фа­кел» («A fáklya», 1917 год), ав­то­био­гра­фическом ро­ма­не «Будь че­ст­ным до са­мой смер­ти» («Légy jо́ mindhalа́lig», 1920 год, русский перевод 1959 год), ро­ма­нах «Мо­ты­лёк» («Pillan­gó», 1925 год), «Бар­ские за­теи» («Úri mu­ri», 1927 год, русский перевод 1961 год), «Род­ст­вен­ни­ки» («Rokonok», 1930 год, русский перевод 1954 год) реа­ли­стическая кар­ти­на ми­ра со­че­та­ет­ся с по­эти­кой экс­прес­сио­низ­ма .

Со вре­ме­нем в про­зе Ж. Морица, для ко­то­рой ха­рак­тер­ны со­ци­аль­но-кри­тический па­фос, со­чув­ст­вие бед­но­те, по­иск оду­хо­тво­рён­ных силь­ных ха­рак­те­ров, уси­ли­ва­ют­ся ана­ли­тические и этические тен­ден­ции: ро­ман­ная три­ло­гия на те­мы национальной ис­то­рии «Эр­дей» («Erdély», 1922-1935 годы); ро­ман «Сча­ст­ли­вый че­ло­век» («A boldog ember», 1935 год), по­весть «Си­рот­ка» («Árvácska», 1941 год, эк­ра­ни­за­ция Л. Ра­но­ди - 1976 год); не­за­конченная ро­ман­ная три­ло­гия о ле­ген­дар­ном «бла­го­род­ном раз­бой­ни­ке» XIX века «Шан­дор Ро­жа» («Rózsa Sándor», 1941-1942 годы) и пр.

Сочинения:

Összegyűjtött művei. Bdpst, 1953–1960. Köt. 1–49;

Из­бран­ное. М., 1958. Т. 1–2;

Пье­сы. М., 1962;

Жу­жан­на в Кла­ген­фур­те: рас­ска­зы. М., 1970;

Из­бран­ное. М., 1980.