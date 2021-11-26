МОРИЦ ЖИГМОНД
МОРИЦ ЖИГМОНД - венгерский писатель.
Из крестьянской семьи.
Учился в университетах Дебрецена и Будапешта; не окончил.
Занимался журналистикой.
В период революционных событий 1918-1919 годы в Венгрии активно поддержал социальные реформы.
Дебютировал в 1908 году рассказом «Семь крейцеров» («Hét krajcа́r»).
В первом романе Ж. Морица - «Самородок» («Sárarany», 1911 год) - заметно влияние натурализма; в последующих сочинениях: романе «Факел» («A fáklya», 1917 год), автобиографическом романе «Будь честным до самой смерти» («Légy jо́ mindhalа́lig», 1920 год, русский перевод 1959 год), романах «Мотылёк» («Pillangó», 1925 год), «Барские затеи» («Úri muri», 1927 год, русский перевод 1961 год), «Родственники» («Rokonok», 1930 год, русский перевод 1954 год) реалистическая картина мира сочетается с поэтикой экспрессионизма.
Со временем в прозе Ж. Морица, для которой характерны социально-критический пафос, сочувствие бедноте, поиск одухотворённых сильных характеров, усиливаются аналитические и этические тенденции: романная трилогия на темы национальной истории «Эрдей» («Erdély», 1922-1935 годы); роман «Счастливый человек» («A boldog ember», 1935 год), повесть «Сиротка» («Árvácska», 1941 год, экранизация Л. Раноди - 1976 год); незаконченная романная трилогия о легендарном «благородном разбойнике» XIX века «Шандор Рожа» («Rózsa Sándor», 1941-1942 годы) и пр.
Сочинения:
Összegyűjtött művei. Bdpst, 1953–1960. Köt. 1–49;
Избранное. М., 1958. Т. 1–2;
Пьесы. М., 1962;
Жужанна в Клагенфурте: рассказы. М., 1970;
Избранное. М., 1980.