МОРИАК ФРАНСУА
МОРИАК ФРАНСУА - французский писатель, крупнейший представитель Католического возрождения, член Французской академии (1933 год).
Из семьи крупного землевладельца и коммерсанта. Окончил филологический факультет Университета Бордо (1905 год). В 1908 году поступил в парижскую Школу хартий, но через полгода бросил учёбу и полностью посвятил себя литературному творчеству.
Во время Первой мировой войны служил санитаром. В годы Второй мировой войны участвовал в Движении Сопротивления; под псевдонимом Форез (Forez) опубликовал антифашистскую публицистическую книгу «Чёрная тетрадь» («Le Cahier noir», 1943 год).
В 1950-1960-х годах поддерживал Шарль де Голля, выступал как сторонник левых взглядов. Активно сотрудничал с прессой (автор регулярной рубрики в газете «Figaro»).
В последние годы вёл уединённый образ жизни.
Печатался с 1909 года как поэт; в сборниках «Руки, сложенные для молитв» («Les Mains jointes», 1909 год), «Прощание с отрочеством» («L’adieu а̀ l’adolescence», 1911 год ) и др. наметились основные мотивы творчества Ф. Мориака: одиночество душ в отсутствие Господа; озарение и Божественная благодать; конфликт духовного начала с тёмными инстинктами. Пессимистическая трактовка греха как неотъемлемой части человеческого существования характерна для драм «Асмодей» («Asmodée», поставленна в 1937 году), «Нелюбимые» («Les mal-aimés», пост. в 1945 году), «Огонь на земле» («Le feu sur la terre», 1950 год).
Христианские воззрения Ф. Мориака, сформированные под сильным влиянием Аврелия Августина и во многом близкие янсенизму, получили наиболее яркое воплощение в прозе, центральная тема которой - борьба добра и зла в окружающем мире и в самой человеческой душе: романы «Дитя под бременем цепей» («L’enfant chargé de chaînes», 1913 год), «Поцелуй прокажённому» («Le baiser au lépreux», 1922 год, русский перевод 2002 год), «Зло» («Le mal», 1923 год), «Пустыня любви» («Le Désert de l’amour», 1925 год, русский перевод 1987 год), «Тереза Дескейру» («Thérèse Desqueyroux», 1927 год, русский перевод 1927 год), «Клубок змей» («Le Nœud de vipères», 1932 год, русский перевод 1934 год), «Конец ночи» («La Fin de la nuit», 1935 год, рус. пер. 1936 год), «Дорога в никуда» («Les Chemins de la mer», 1939 год, рус. пер. 1957 год), «Агнец» («L’Agneau», 1954 год, рус. пер. 1983 год) и др.
Традиции французские психологические прозы (М.М. де Лафайет, Б. Констан) соединяются у Ф. Мориака с социально-критическим анализом провинциальных нравов (в духе О. де Бальзака и Э. Золя) и детальным, подчас на грани натурализма, воссозданием обыденной, греховной жизни персонажей.
Среди других сочинений: автобиографический роман «Подросток былых времён» («Un adolescent d’autrefois», 1969 год, рус. пер. 1970 год), «Дневник» («Journal», т. 1–4, 1937-1953 годы); эссе и трактаты на религиозные темы, в т. ч. «Страдания христианина» («Souffrances du chrétien», 1928 год), «Мука и радость христианина» («Souffrances et bonheur du chrétien», 1931 год), «Жизнь Иисуса» («La Vie de Jésus», 1936 год, рус. пер. 1991 год); литературоведческие труды, в т. ч. эссе о Ж. Расине и Б. Паскале.
Нобелевская премия (1952 год).
Сочинения:
Не покоряться ночи… М., 1986;
Œuvres romanesques et théâtrales complètes. P., 1986–1991. Vol. 1–4;
Œuvres autobiographiques complètes. P., 1990;
Собр. соч. М., 2002. Т. 1–3.