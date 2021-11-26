МОНТЕССОРИ МАРИЯ
МОНТЕССОРИ МАРИЯ - итальянский педагог, врач.
Окончила Римский университет (1894 год).
Первая женщина в Италии - доктор медицинских наук (1896 год), профессор гигиены в Высшей женской школе (1896-1906 годы). С 1900 года читала курс педагогической антропологии в Римском университете (в 1904-1908 годы профессор).
В 1895-1898 годы работала в детской психиатрической клинике, где под влиянием идей французских врачей Ж. Итара и Э. Сегена разработала метод развития чувств у умственно отсталых детей.
Для внедрения своей системы М. Монтессори создавала дошкольные учреждения для детей 3-6 лет - «Дома ребёнка» (первый открыт в 1907 году в Риме) и школы в ряде зарубежных государств.
Разработала методику обучения, основанную на идеях свободного воспитания и сенсорном воспитании (развитие органов чувств с помощью окружающей среды и дидактических занятий). Опираясь на теорию «спонтанного развития ребёнка», отрицала активную воспитывающую роль педагога, считала, что взрослые, навязывая детям собственные установки, тормозят их естественное развитие.
Опыт обучения детей М. Монтессори обобщила в книге «Метод научной педагогики…» («Il metodo della pedagogia scientifica applicato all’educazione infantile nelle case dei bambini», 1909 год; русский перевод, 4-е издание, 1920 год).
В последние годы жизни возглавляла Институт педагогики ЮНЕСКО в Гамбурге.
Сочинения:
Руководство к моему методу. М., 1916;
Самовоспитание и самообучение в начальной школе. М., 1922. М., 2009; [Соч.]. М., 1999.
Исторические источники:
Янжул Е.Н. Детские сады по системе Монтессори. К., 1912;
Александрович Э. Новая педагогика. (Метод Монтессори). СПб., 1913;
Тихеева Е.И. Дома ребенка Монтессори в Риме, их теория и практика. П., 1915;
Фаусек Ю.И. Обучение грамоте и развитие речи по системе Монтессори. М., 1922;
Бойд У. Система Монтессори. М., 1925.