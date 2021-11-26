МОНИШ ЭГАШ АНТОНИУ
МОНИШ ЭГАШ АНТОНИУ(настоящие имя и фамилия Антониу Каэтану ди Абреу Фрейри) - португальский невропатолог и нейрохирург, один из основоположников психохирургии; политический деятель.
Из старинной аристократической семьи.
После окончания мединского факультета университета в Коимбре (1899 год) специализировался по невропатологии во Франции.
С 1902 года профессор медицинского факультета в Коимбре; в 1911-1944 годы в Лиссабонском университете.
В 1927 году Э.А. Мониш разработал церебральную ангиографию с использованием рентгеноконтрастного средства, которая доныне остаётся одним из основных методов диагностики поражений головного мозга, в первую очередь - опухолей.
Впервые применил хирургическое вмешательство на головном мозге с лечебной целью при некоторых формах хронических психозов. В 1935 году разработал операцию префронтальной лоботомии, или лейкотомии (рассечение белых волокон, соединяющих лобные доли с центральными структурами головного мозга), которую в 1936 году осуществил под его руководством нейрохирург П. Алмейду Лима.
Наряду с научной Э.А. Мониш активно занимался общественной и политической деятельностью. Под псевдонимом Эгаш Мониш (в честь национального героя Португалии XII века; в дальнейшем стал его постоянным авторским именем) он публиковал статьи в поддержку республиканцев, боровшихся за свержение монархии.
В 1903-1917 годы Э.А. Мониш был депутатом парламента; в 1917 году назначен послом в Испании, затем министром иностранных дел. Возглавлял делегацию Португалии на Парижской мирной конференции 1919-1920 годы, подписывал Версальский мирный договор 1919 год.
После 1922 года отошёл от политики.
В 1957 году при медицинском факультете Лиссабонского университета создан музей Мониша.
Сочинения:
Um ano de politica. Lisboa, 1920;
L’angiographie cérébrale, ses applications et résultats en anatomic, physiologie et clinique. P., 1934;
La leucotomie pr ́efrontale. Traitement chirurgical de certaines psychoses. Turin, 1937.